Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Operasi Zebra Jaya Dimulai, Pemotor Tutupi Pelat Nomor Jadi Target Operasi!

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 16 November 2026 |11:50 WIB
Operasi Zebra Jaya Dimulai, Pemotor Tutupi Pelat Nomor Jadi Target Operasi!
Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Firman Darmansyah (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya resmi menggelar Operasi Zebra mulai hari ini hingga 29 November mendatang. Salah satu fokus utama petugas dalam operasi kali ini menindak fenomena pengendara nakal yang sengaja menutupi maupun memalsukan pelat nomor kendaraan demi menghindari kamera tilang elektronik (Electronic Traffic Law Enforcement/ETLE).

Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Firman Darmansyah menegaskan, praktik mengakali pelat nomor tersebut masuk dalam target penindakan petugas di lapangan. Pihaknya telah menggandeng bagian Registrasi dan Identifikasi (Regident) untuk melacak keabsahan pelat nomor yang melintas di jalanan Jakarta.

"Untuk melakukan pemeriksaan pelat nomor itu, kita sudah bekerja sama dengan petugas di Regident. Kita akan membagikan data nomor-nomor yang sepatutnya berlalu lintas di Jakarta, kemudian kita input ke sistem ETLE. Apabila nanti nomor tersebut tidak sesuai, maka akan kita panggil," ujar Firman pada wartawan, Senin (16/11/2026).

Meski demikian, Firman menyebut, pada tahap awal pelaksanaan Operasi Zebra, jajaran kepolisian masih akan mengedepankan langkah sosialisasi dan edukasi kepada para pengguna jalan terkait kelayakan tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB). Langkah ini diharapkan mampu menekan niat pengendara untuk menempelkan stiker atau menggunakan pelat palsu.

"Kalau di awal tentunya kita akan sosialisasikan apakah nomor ini layak atau tidak. Kita selalu bersosialisasi kepada pengguna jalan sehingga penggunaan nomor palsu atau nomor yang ditempel untuk menghindari ETLE itu tidak terjadi. Kalaupun masih terjadi, akan kita tekan melalui Operasi Zebra ini," tegasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/16/338/3254269//operasi_zebra_jaya_2026-VTo0_large.jpg
13 Pelanggaran yang Jadi Sasaran Prioritas Operasi Zebra Jaya 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/16/338/3254264//operasi_zebra_jaya_2026-R0LZ_large.jpg
Operasi Zebra Jaya 2026 Digelar 14 Hari, 2.939 Personel Gabungan Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/03/338/3222340//operasi_patuh_jaya-Mk8C_large.jpg
Catat! Operasi Patuh Jaya Dimulai 8 Juni, Ini 10 Pelanggaran yang Diincar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement