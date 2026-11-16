Operasi Zebra Jaya Dimulai, Pemotor Tutupi Pelat Nomor Jadi Target Operasi!

JAKARTA - Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya resmi menggelar Operasi Zebra mulai hari ini hingga 29 November mendatang. Salah satu fokus utama petugas dalam operasi kali ini menindak fenomena pengendara nakal yang sengaja menutupi maupun memalsukan pelat nomor kendaraan demi menghindari kamera tilang elektronik (Electronic Traffic Law Enforcement/ETLE).

Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Firman Darmansyah menegaskan, praktik mengakali pelat nomor tersebut masuk dalam target penindakan petugas di lapangan. Pihaknya telah menggandeng bagian Registrasi dan Identifikasi (Regident) untuk melacak keabsahan pelat nomor yang melintas di jalanan Jakarta.

"Untuk melakukan pemeriksaan pelat nomor itu, kita sudah bekerja sama dengan petugas di Regident. Kita akan membagikan data nomor-nomor yang sepatutnya berlalu lintas di Jakarta, kemudian kita input ke sistem ETLE. Apabila nanti nomor tersebut tidak sesuai, maka akan kita panggil," ujar Firman pada wartawan, Senin (16/11/2026).

Meski demikian, Firman menyebut, pada tahap awal pelaksanaan Operasi Zebra, jajaran kepolisian masih akan mengedepankan langkah sosialisasi dan edukasi kepada para pengguna jalan terkait kelayakan tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB). Langkah ini diharapkan mampu menekan niat pengendara untuk menempelkan stiker atau menggunakan pelat palsu.

"Kalau di awal tentunya kita akan sosialisasikan apakah nomor ini layak atau tidak. Kita selalu bersosialisasi kepada pengguna jalan sehingga penggunaan nomor palsu atau nomor yang ditempel untuk menghindari ETLE itu tidak terjadi. Kalaupun masih terjadi, akan kita tekan melalui Operasi Zebra ini," tegasnya.