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13 Pelanggaran yang Jadi Sasaran Prioritas Operasi Zebra Jaya 2026

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 16 November 2026 |11:30 WIB
13 Pelanggaran yang Jadi Sasaran Prioritas Operasi Zebra Jaya 2026
Operasi Zebra Jaya 2026 (foto: Okezone)
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JAKARTA - Polda Metro Jaya menggelar Operasi Zebra Jaya 2026 mulai Senin (16/11/2026) hingga 29 November 2026. Dalam operasi yang berlangsung selama 14 hari tersebut, polisi menetapkan 13 jenis pelanggaran lalu lintas sebagai sasaran prioritas penindakan.

Wakapolda Metro Jaya, Irjen Pol Adex Yudiswan mengatakan, apel gelar pasukan telah dilaksanakan bersama unsur TNI, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, dan instansi terkait lainnya.

Sebanyak kurang lebih 3.000 personel gabungan dari Polri, TNI, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP dikerahkan untuk mendukung pelaksanaan operasi di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

"Operasi ini dilakukan tentunya dengan langkah secara edukatif, persuasif, dan humanis. Penindakan yang paling utama dilakukan dengan ETLE statis dan mobile. Untuk kegiatan lainnya dilakukan dengan metode teguran dan simpatik," ujar Adex, Senin (16/11/2026).

Adapun 13 pelanggaran lalu lintas yang menjadi sasaran prioritas Operasi Zebra Jaya 2026 meliputi:

1. Melawan arus lalu lintas.
2. Menerobos lampu merah.
3. Berboncengan sepeda motor lebih dari satu orang.
4. Menggunakan telepon genggam saat berkendara.
5. Tidak menggunakan helm berstandar Nasional Indonesia (SNI).

 

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