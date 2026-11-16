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Berkas Perkara P19, Kehadiran Firli Bahuri Dinilai Penting untuk Kasus SYL

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 16 November 2026 |10:44 WIB
Berkas Perkara P19, Kehadiran Firli Bahuri Dinilai Penting untuk Kasus SYL
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto (foto: Okezone)
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JAKARTA – Polda Metro Jaya mengungkap alasan penyidik mendatangi langsung mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komjen Pol (Purn) Firli Bahuri, di sebuah gedung olahraga (GOR) bulu tangkis beberapa waktu lalu.

Kedatangan penyidik tersebut dilakukan untuk meminta Firli menghadiri pemeriksaan guna melengkapi petunjuk jaksa atau P19 dalam berkas perkara dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan, kehadiran Firli diperlukan untuk menuntaskan berkas perkara yang telah bergulir sekitar dua tahun tersebut.

"Terkait tentang SYL itu, saudara FB didatangi atau ditemui oleh penyidik Ditreskrimum untuk menghadiri pemeriksaan, dan ini sudah diamanatkan oleh undang-undang," ujar Budi kepada wartawan, Senin (16/11/2026).

Budi menjelaskan, penyidikan perkara tersebut sempat menghadapi kendala dalam pemenuhan kelengkapan berkas yang diminta kejaksaan. Meski demikian, penyidik terus berupaya melengkapi petunjuk tersebut sebelum mengirimkan kembali berkas perkara.

"Memang beberapa waktu lalu ada kendala terkait pemenuhan berkas perkara yang P19 oleh kejaksaan. Setelah dilengkapi oleh teman-teman penyidik dari Krimum, berkas ini dikirim kembali. Makanya untuk pemenuhan berkas perkara perlu kehadiran saudara FB," tegasnya.

 

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