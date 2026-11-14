Polisi dan Tim SAR Temukan Jasad Teknisi yang Tenggelam di Sungai Kalimalang

JAKARTA - Polisi dan tim SAR gabungan menemukan jasad Rian Hidayat seorang teknisi yang dilaporkan tenggelam di Sungai Kalimalang, Jalan Tegal Danas, Cikarang, Kabupaten Bekasi. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.

Korban ditemukan tersangkut di tumpukan eceng gondok di bawah Jembatan Pasir Sari, sekitar 4,1 kilometer dari titik awal dilaporkan tenggelam. Personel Brimob bersama Basarnas kemudian mengevakuasi korban ke ambulans untuk dibawa ke RSUD Cibitung.

Dansat Brimob Polda Metro Jaya Kombes Henik Maryanto menyebut bahwa kehadiran personel dalam operasi pencarian dan pertolongan merupakan bagian dari tanggung jawab kemanusiaan Polri.

"Sinergi bersama Basarnas, BPBD, relawan, dan seluruh unsur terkait menjadi kekuatan penting dalam memberikan pertolongan kepada masyarakat," katanya, Sabtu (14/11/2026).

Pencarian dilakukan dengan menyisir aliran sungai menggunakan teknik water blender. Operasi SAR ini melibatkan personel Brimob, tiga personel BPBD, serta 14 personel gabungan dari Basarnas, SAR MTA, dan relawan.

Brimob Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat untuk tidak beraktivitas sembarangan di kawasan sungai, memperhatikan kondisi arus, serta menggunakan perlengkapan keselamatan saat melakukan pekerjaan atau kegiatan di sekitar perairan.

"Apabila melihat atau mengalami keadaan darurat, segera minta bantuan petugas. Masyarakat juga dapat menghubungi Call Center Polri 110 yang siap melayani laporan dan permintaan bantuan kepolisian," tutupnya.

(Rahman Asmardika)

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