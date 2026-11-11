Bongkar 7 Kasus TPPO, Polda Metro Jaya Tetapkan 19 Orang Tersangka

JAKARTA - Polda Metro Jaya telah mengungkap 7 kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sepanjang tahun 2026 dan menetapkan 19 orang sebagai tersangka. Kasus-kasus ini termasuk pengiriman warga negara Indonesia (WNI) ke berbagai negara dengan cara ilegal.

"Tindak pidana perdagangan orang atau TPPO sepanjang tahun 2026. Sebanyak 14 laporan polisi telah ditangani, terdiri atas 7 perkara sebelumnya dan 7 hasil perkara pengungkapan dalam program Quick Wins Kapolri, program ke-8 tentang KUHP, KUHAP, dan scientific investigation," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto dalam konferensi pers, Rabu (11/11/2026).

Budi merinci, dari tujuh pengungkapan itu, dua perkara ditangani Direktorat PPA dan PPO Polda Metro Jaya. Sementara sisanya ditangani oleh Polres jajaran.

"Dari tujuh pengungkapan tersebut, dua perkara ditangani Ditres PPA-PPO Polda Metro Jaya dan lima perkara ditangani oleh Polres jajaran dengan total 19 tersangka," ujarnya.

Dia menjelaskan, kasus tersebut berupa rekrutmen pengiriman Warga Negara Indonesia (WNI) ke berbagai negara, baik sebagai pekerja seksual maupun pekerja yang tidak sesuai perjanjian.