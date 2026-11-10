Ada Demo di Jakarta Hari Ini, Petugas Gabungan Siapkan Pengamanan

JAKARTA - Polda Metro Jaya bersama TNI, Pemprov DKI Jakarta, dan pemangku kepentingan terkait menggelar tactical floor game (TFG) menjelang aksi unjuk rasa yang akan berlangsung di sejumlah titik wilayah Jakarta, Selasa (10/11/2026).

"Kita ketahui secara bersama, penyampaian aspirasi merupakan hak seluruh warga masyarakat yang dilindungi oleh konstitusi," ucap Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto.

Budi menjelaskan, kegiatan TFG dilakukan untuk menyamakan persepsi terkait pengamanan aksi unjuk rasa. Menurutnya, penyampaian aspirasi masyarakat harus dijaga, dikawal, dan diamankan dengan baik.

Dalam kegiatan tersebut, kepolisian bersama instansi terkait menyiapkan berbagai skema pengamanan, termasuk kemungkinan rekayasa lalu lintas apabila diperlukan selama aksi berlangsung.