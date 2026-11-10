Polisi Prediksi 2.700 Orang Ikut Demo Hari Pahlawan, Ini Titik Pengamanannya

JAKARTA - Polda Metro Jaya memperkirakan sekitar 2.500 hingga 2.700 orang akan mengikuti aksi demonstrasi di sejumlah wilayah Jakarta, pada Selasa (10/11/2026), bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan, perkiraan jumlah massa tersebut berdasarkan pemberitahuan aksi yang telah diterima dan diverifikasi kepolisian.

"Untuk massa aksi di beberapa titik diperkirakan sekitar 2.500 sampai dengan 2.700. Ini terverifikasi dari jumlah pemberitahuan kepada pihak kepolisian," ujar Budi di Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026).

Budi mengatakan, personel gabungan akan disiagakan di sejumlah lokasi untuk mengawal dan mengamankan jalannya aksi penyampaian pendapat.

Namun, dia belum dapat memastikan jumlah personel yang akan diterjunkan. Sebab, kebutuhan pengamanan di sejumlah titik masih dalam proses pendataan dan dapat berubah sesuai perkembangan situasi.

"Personel gabungan akan melakukan pengawalan, menjaga dari berbagai titik. Kami nanti akan update jumlah fix-nya karena ada beberapa titik yang tadi kami sampaikan masih dinamis dalam jumlah personel. Setelah data itu terverifikasi, kami akan sampaikan," jelasnya.