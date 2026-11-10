Demo di DPR Hari Ini, Polisi Siapkan Rekayasa Lalin Situasional

Lalu lintas di Jakarta (foto: Okezone)

JAKARTA - Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya menyiapkan rekayasa lalu lintas (lalin), menyusul rencana demonstrasi di Gedung DPR/MPR RI pada Selasa (10/11/2026).

Berdasarkan informasi dari akun X @TMCPoldaMetro, rekayasa lalu lintas tersebut akan diberlakukan secara situasional dengan mempertimbangkan perkembangan situasi di lapangan.

"Sehubungan dengan adanya aksi penyampaian pendapat di kawasan Gedung DPR/MPR RI pada Selasa, 10 November 2026, diperkirakan terjadi kepadatan dan rekayasa arus lalu lintas secara situasional," tulis akun tersebut.

Masyarakat diimbau menghindari kawasan tersebut, menggunakan rute alternatif, serta menyesuaikan waktu perjalanan untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menjelaskan bahwa kepolisian telah menggelar tactical floor game (TFG) untuk menyamakan persepsi terkait pengamanan aksi unjuk rasa.