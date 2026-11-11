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Heboh Firli Bahuri Ditangkap Saat Main Bulu Tangkis, Ini Penjelasan Polda Metro

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 11 November 2026 |20:26 WIB
Heboh Firli Bahuri Ditangkap Saat Main Bulu Tangkis, Ini Penjelasan Polda Metro
Firli Bahuri.
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JAKARTA — Polda Metro Jaya memberikan penjelasan mengenai informasi penangkapan mantan Ketua KPK Firli Bahuri yang santer beredar di publik. Disebutkan bahwa Firli ditangkap saat sedang bermain bulu tangkis.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menjelaskan bahwa personel Ditreskrimsus Polda Metro memang mendatangi GOR bulu tangkis saat Firli sedang bermain. Meski begitu, dia mengatakan tidak ada penangkapan yang dilakukan.

"Kehadiran personel Ditreskrimsus Polda Metro Jaya ke lokasi GOR bulu tangkis dalam rangka menindaklanjuti ketidakhadiran Saudara FB (Firli Bahuri) dalam dua kali panggilan pemeriksaan," kata Budi saat dikonfirmasi iNews Media Group, Rabu (11/11/2026).

Menurut Budi, usai kegiatan tersebut, Firli Bahuri akan segera memenuhi panggilan pemeriksaan yang telah dijadwalkan oleh penyidik Polda Metro Jaya.

"Yang bersangkutan menyampaikan akan hadir dalam panggilan pemeriksaan yang akan segera dilakukan oleh penyidik," ujar Budi.

Diketahui, Firli Bahuri ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap eks Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL).

(Rahman Asmardika)

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