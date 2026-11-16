Penyidik Datangi Firli Bahuri di GOR, Polisi Masih Tunggu Jadwal Pemeriksaan

JAKARTA – Polda Metro Jaya masih menunggu kepastian jadwal pemeriksaan lanjutan terhadap mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komjen Pol (Purn) Firli Bahuri (FB). Kepastian tersebut diperlukan setelah penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) mendatangi Firli beberapa waktu lalu.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, mengatakan kedatangan penyidik bertujuan menyampaikan langsung kepada Firli terkait dua surat panggilan pemeriksaan yang sebelumnya tidak dipenuhi.

"Beberapa waktu lalu penyidik dari Krimum menemui saudara FB, untuk menyampaikan menghadiri atas panggilan pertama dan kedua dari penyidik Krimum," ujar Budi kepada wartawan, Senin (16/11/2026).

Budi menjelaskan, hingga kini penyidik masih berkoordinasi dengan tim penasihat hukum Firli untuk menyepakati waktu pemeriksaan. Kepolisian akan menyampaikan informasi kepada publik setelah jadwal tersebut disepakati.

"Saat ini penyidik masih menunggu konfirmasi dari pihak pengacara pendamping dari Pak FB, untuk mensinkronkan waktu kapan akan hadir untuk dilaksanakan pemeriksaan," jelasnya.