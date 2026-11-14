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KPK Apresiasi Vonis Eks Pejabat Bea Cukai, Wajib Bayar Uang Pengganti Rp5,56 Miliar

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 14 November 2026 |09:10 WIB
KPK Apresiasi Vonis Eks Pejabat Bea Cukai, Wajib Bayar Uang Pengganti Rp5,56 Miliar
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo (foto: Okezone)
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JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi putusan Majelis Hakim, terhadap mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan I Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Orlando Hamonangan alias Ocoy.

Orlando dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi. KPK secara khusus menyoroti pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp5,56 miliar sebagai bagian dari upaya pemulihan aset negara.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan kewajiban membayar uang pengganti menjadi bagian penting dalam optimalisasi pemulihan aset (asset recovery). Langkah tersebut bertujuan mengembalikan hasil tindak pidana korupsi yang telah dinikmati pelaku kepada negara.

"Bagi KPK, penegakan hukum tindak pidana korupsi tidak semata-mata berorientasi pada pemidanaan badan, tetapi juga memastikan adanya pertanggungjawaban atas kerugian dan hasil kejahatan yang dinikmati oleh para pelaku," kata Budi, Sabtu (14/11/2026).

Menurut Budi, pemberantasan korupsi harus memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus memastikan adanya pemulihan aset negara.

Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK memiliki waktu tujuh hari untuk menentukan sikap atas putusan tersebut. Budi mengatakan JPU akan terlebih dahulu mencermati dan menganalisis amar putusan serta pertimbangan Majelis Hakim.

 

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Topik Artikel :
Korupsi Bea Cukai KPK Bea Cukai
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