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3 Pejabat Bea Cukai Divonis Bersalah, KPK Kembali Singgung Aliran Uang ke Dirjen Bea Cukai

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 13 November 2026 |10:30 WIB
3 Pejabat Bea Cukai Divonis Bersalah, KPK Kembali Singgung Aliran Uang ke Dirjen Bea Cukai
Korupsi Bea Cukai (foto: Okezone)
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JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi putusan majelis hakim yang menyatakan tiga mantan pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) bersalah, dalam kasus suap dan gratifikasi terkait importasi barang. KPK menilai putusan tersebut telah mempertimbangkan alat bukti yang dihadirkan selama proses persidangan.

"Kami menyampaikan terima kasih atas dan apresiasi atas putusan majelis hakim untuk terdakwa Rizal dkk," tutur Jaksa KPK, M. Takdir Suhan, Jumat (13/11/2026).

Takdir menyebut, pertimbangan majelis hakim turut menguatkan pembuktian jaksa mengenai aliran uang suap senilai Rp61,7 miliar dari pengusaha cargo, John Field dan pihak lainnya kepada sejumlah pejabat di lingkungan DJBC. Aliran uang tersebut, menurutnya, turut sampai kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budi Utama.

"Hal ini tentu menguatkan seluruh Analisa Tim JPU selama proses pembuktian persidangan, baik ketika persidangan Jhon Field dkk termasuk persidangan Rizal dkk," lanjut Takdir.

Takdir kemudian menyinggung kebutuhan operasional Djaka yang disebut bersumber dari uang suap tersebut. Dia menyebut, Djaka menerima aliran uang sebesar Rp3 miliar setiap bulan.

"Majelis Hakim pun, juga sependapat bahwa uang suap dari Jhon Field yang dikumpulkan oleh Aditya dan Salisa, diantaranya dipergunakan untuk kebutuhan operasional dari Djaka Budhi Utama yang meminta Rp500 juta setiap bulannya," ungkap Takdir.

 

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Topik Artikel :
Kasus Korupsi KPK Bea Cukai
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