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Serangan Pasukan Pakistan Tewaskan Setidaknya 74 Orang di Dekat Perbatasan Afghanistan

Rahman Asmardika , Jurnalis-Sabtu, 14 November 2026 |01:05 WIB
Serangan Pasukan Pakistan Tewaskan Setidaknya 74 Orang di Dekat Perbatasan Afghanistan
Dampak serangan mematikan terhadap kompleks kepolisian di Khyber Pakhtunkhwa pada 19 September 2026. (Foto: Anadolu)
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ISLAMABAD - Pasukan keamanan Pakistan telah menewaskan setidaknya 74 teroris dalam berbagai operasi di wilayah barat laut dan barat daya negara itu, yang berdekatan dengan Afghanistan, selama 10 hari terakhir, demikian disampaikan pihak militer pada Jumat, (13/11/2026).

Militer menyatakan bahwa 31 teroris tewas di wilayah Kurram, distrik Quetta, di provinsi Balochistan (barat daya) sejak 3 November.

Sebanyak 43 teroris lainnya tewas dalam operasi di wilayah Mir Ali dan Orakzai, provinsi Khyber Pakhtunkhwa (barat laut), selama 48 jam terakhir, menurut dua pernyataan militer.

Pasukan juga menyita senjata, amunisi, dan bahan peledak—termasuk alat peledak rakitan—selama operasi pembersihan tersebut, demikian dilansir TRT.

Presiden Asif Ali Zardari dan Perdana Menteri Shehbaz Sharif memuji pasukan keamanan serta berjanji untuk terus melanjutkan kampanye melawan terorisme.

Ketegangan dengan Afghanistan

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