Mengerikan! Bom Mobil Meledak di Masjid Pakistan saat Shalat Jumat, 21 Orang Tewas

JAKARTA - Sedikitnya 21 orang tewas dan lebih dari 100 lainnya terluka dalam serangan bom mobil, yang menargetkan sebuah masjid di kompleks kepolisian di Kota Kohat, Provinsi Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan.

Serangan terjadi pada Jumat (18/9/2026) saat jamaah tengah melaksanakan shalat Jumat. Sebuah kendaraan yang diduga membawa bahan peledak menabrak bagian masuk kompleks masjid sekitar pukul 13.15 waktu setempat.

Ledakan tersebut kemudian diikuti serangan bersenjata terhadap fasilitas kepolisian. Polisi menyebut sejumlah penyerang melepaskan tembakan setelah ledakan terjadi.

Laporan pejabat kesehatan setempat menyebut 15 anggota kepolisian termasuk di antara korban tewas. Seorang anak berusia empat tahun juga dilaporkan menjadi korban dalam serangan tersebut. Lebih dari 100 orang lainnya mengalami luka-luka dan mendapat perawatan di sejumlah rumah sakit.

Kepala Kepolisian Khyber Pakhtunkhwa, Zulfiqar Hameed, mengatakan tujuh penyerang terlibat dalam aksi tersebut. Enam di antaranya dilaporkan tewas dalam ledakan dan baku tembak dengan aparat.

Video yang diverifikasi BBC menunjukkan lokasi kejadian dipenuhi puing-puing. Sejumlah orang terlihat mengevakuasi dan memberikan pertolongan kepada para korban.