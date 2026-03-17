Setidaknya 400 Orang Tewas dalam Serangan Udara di Fasilitas Rehabilitasi Narkoba Afghanistan

JAKARTA – Setidaknya 400 orang tewas dalam serangan udara Pakistan terhadap fasilitas rehabilitasi narkoba di Kabul, kata seorang pejabat Afghanistan.

Militer Pakistan "melakukan serangan udara sekitar pukul 21.00 di Rumah Sakit Perawatan Kecanduan Omid, fasilitas berkapasitas 2.000 tempat tidur yang didedikasikan untuk perawatan kecanduan narkoba," ujar Wakil Juru Bicara Pemerintah Afghanistan, Hamdullah Fitrat, di X.

Ia menambahkan bahwa akibat serangan tersebut, sebagian besar rumah sakit hancur dan "ada kekhawatiran serius tentang tingginya jumlah korban."

Sekitar 250 orang lainnya dilaporkan terluka. Tim penyelamat saat ini masih beroperasi di lokasi kejadian.

Pemerintah Afghanistan menuduh Pakistan melanggar wilayah udara Afghanistan dan membom pusat rehabilitasi narkoba Omid yang berkapasitas 2.000 tempat tidur.