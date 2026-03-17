Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Setidaknya 400 Orang Tewas dalam Serangan Udara di Fasilitas Rehabilitasi Narkoba Afghanistan

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 17 Maret 2026 |11:17 WIB
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA – Setidaknya 400 orang tewas dalam serangan udara Pakistan terhadap fasilitas rehabilitasi narkoba di Kabul, kata seorang pejabat Afghanistan.

Militer Pakistan "melakukan serangan udara sekitar pukul 21.00 di Rumah Sakit Perawatan Kecanduan Omid, fasilitas berkapasitas 2.000 tempat tidur yang didedikasikan untuk perawatan kecanduan narkoba," ujar Wakil Juru Bicara Pemerintah Afghanistan, Hamdullah Fitrat, di X.

Ia menambahkan bahwa akibat serangan tersebut, sebagian besar rumah sakit hancur dan "ada kekhawatiran serius tentang tingginya jumlah korban."

Sekitar 250 orang lainnya dilaporkan terluka. Tim penyelamat saat ini masih beroperasi di lokasi kejadian.

Sebelumnya, terdapat laporan serangan udara di Kabul. Pemerintah Afghanistan menuduh Pakistan melanggar wilayah udara Afghanistan dan membom pusat rehabilitasi narkoba Omid yang berkapasitas 2.000 tempat tidur.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Imigrasi Jakpus Tangkap WNA Pakistan Pembuat Paspor Palsu
Perang Pakistan – Afghanistan, Taliban Diklaim Kehilangan Hampir 1.000 Pasukan
Pakistan Umumkan Perang Terbuka dengan Afghanistan
Pakistan Bombardir Afghanistan, Indonesia Minta Kedepankan Dialog
Perang Afghanistan dan Pakistan, Seluruh WNI Dilaporkan Aman
Heboh Jet Tempur F-16 Ditembak Jatuh Taliban, Pakistan Buka Suara!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement