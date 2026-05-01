Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Peneliti BRIN Ungkap Penyebab Masifnya Populasi Ikan Sapu-Sapu

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 01 Mei 2026 |01:04 WIB
Peneliti BRIN Ungkap Penyebab Masifnya Populasi Ikan Sapu-Sapu
A
A
A

JAKARTA - Peneliti ahli muda Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Triyanto, mengungkap alasan di balik meledaknya populasi ikan sapu-sapu di Jakarta.

1. Populasi Ikan Sapu-Sapu Meledak

Triyanto menjelaskan, dalam ilmu ekologi, keseimbangan populasi sangat bergantung pada keberadaan predator alami. Jika rantai makanan terputus, satu spesies akan mendominasi dan merusak ekosistem. 

"Populasi predator alaminya harus seimbang juga yang mampu bisa mengontrol si ikan sapu-sapu ini," kata Triyanto di kantor BRIN, Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (30/4/2026). 

Ia menganalogikan kondisi ini dengan keseimbangan antara serigala dan domba di alam liar. Dengan lemahnya kontrol populasi, ikan sapu-sapu akan terus berkembang biak tanpa hambatan. 

Namun, karena ikan sapu-sapu bukan merupakan spesies asli Indonesia, Triyanto menilai alam tidak bisa bekerja sendirian. Perlu ada intervensi manusia untuk mengendalikan jumlah ikan invasif tersebut. 

"Menurut saya ya, karena dia memang bukan asli di Indonesia dan punya karakter unik, tetap harus ada campur tangan manusia sebagai manajerialnya," ucapnya. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Ikan BRIN Ikan Sapu-Sapu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement