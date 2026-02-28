Advertisement
INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Pakistan Umumkan Perang Terbuka dengan Afghanistan

Rahman Asmardika , Jurnalis-Sabtu, 28 Februari 2026 |11:38 WIB
Pakistan Umumkan Perang Terbuka dengan Afghanistan
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA - Pakistan pada Jumat (27/2/2026) mengumumkan “perang terbuka” dengan Afghanistan setelah kedua negara saling melancarkan serangan lintas perbatasan yang meningkatkan ketegangan.

Afghanistan melancarkan serangan terhadap Pakistan pada Kamis (26/2/2026) malam, dengan mengatakan bahwa itu merupakan balasan atas serangan udara mematikan Pakistan di daerah perbatasan Afghanistan pada Minggu (22/2/2026). Pakistan kemudian melakukan serangan udara di Kabul dan dua provinsi Afghanistan lainnya pada Jumat pagi, dengan menyebut bahwa mereka menargetkan instalasi militer.

Ketegangan telah meningkat selama berbulan-bulan. Bentrokan perbatasan pada Oktober menewaskan puluhan tentara, warga sipil, dan tersangka militan. Pakistan menuduh pemerintah Taliban Afghanistan melindungi kelompok militan yang melakukan serangan terhadapnya, serta bersekutu dengan musuh bebuyutannya, India.

Gencatan senjata yang dimediasi Qatar mengakhiri pertempuran sengit pada Oktober, tetapi beberapa putaran pembicaraan damai di Turki pada November gagal menghasilkan kesepakatan yang langgeng. Kedua pihak sesekali saling baku tembak sejak saat itu.

Serangan Lintas Batas

Serangan Afghanistan terhadap target militer Pakistan dimaksudkan sebagai "pesan bahwa tangan kami dapat mencapai tenggorokan mereka dan bahwa kami akan menanggapi setiap tindakan jahat Pakistan," kata juru bicara pemerintah Afghanistan, Zabiullah Mujahid.

 

