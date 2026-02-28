Pakistan Bombardir Afghanistan, Indonesia Minta Kedepankan Dialog

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) berharap konflik antara Afghanistan dan Pakistan bisa mereda melalui jalur damai dan kedepankan dialog.

"Indonesia berharap bahwa kedua negara ini bisa menyelesaikan permasalahan secara damai, mengedepankan dialog, dan melakukan de-eskalasi," ujar Juru Bicara Kemenlu Vahd Nabyl kepada wartawan dikutip, Sabtu (28/2/2026).

Saat ini kata Nabyl, Kemlu fokus untuk memastikan keamanan para warga negara Indonesia (WNI) di dua negara tersebut.

"Kita juga perlu memperhatikan keselamatan bagi para warga sipil khususnya WNI yang berada di kedua negara," tutup Nabyl.

Sekedar informasi, militer Afghanistan melancarkan gelombang serangan terbaru di sepanjang perbatasan dengan Pakistan, Jumat (27/2/2026) malam.

Stasiun televisi Afghanistan Ariana News, mengutip sumber pejabat keamanan, melaporkan serangan pasukan Afghanistan menargetkan pos-pos militer Pakistan di Provinsi Khost.

Juru Bicara Pemerintah Provinsi Khost, Mustaghfer Gurbaz, mengatakan serangan balasan terbaru oleh pasukan Afghanistan telah dimulai.