Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Serangan Bom Bunuh Diri Dekat Mobil Polisi, Pakistan  Tuduh India

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 12 November 2025 |07:47 WIB
Serangan Bom Bunuh Diri Dekat Mobil Polisi, Pakistan  Tuduh India
Serangan Bom Dunuh Diri Dekat Mobil Polisi, Pakistan  Tuduh India (BBC)
A
A
A

ISLAMABAD - Serangan bom bunuh diri terjadi di Ibu Kota Pakistan, Islamabad, Selasa (11/11/2025). Serangan bom bunuh diri itu menewaskan 12 orang dan melukai 27 lainnya. 

1. Serangan Bom Bunuh Diri

Bom bunuh diri itu terjadi di luar gedung pengadilan di Islamabad. Menteri Dalam Negeri Pakistan, Mohsin Naqvi mengatakan, seorang pelaku bom berencana menyerang gedung pengadilan distrik tetapi tidak dapat masuk.

Naqvi mengatakan pihak berwenang akan memprioritaskan identifikasi pelaku bom. Mereka yang terlibat akan diadili.

2. Tuduh India

Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menuduh kelompok-kelompok ekstremis yang "didukung aktif oleh India" terlibat.

"Serangan teroris terhadap warga Pakistan yang tidak bersenjata oleh proksi teroris India patut dikutuk," kata Sharif.

Namun, seorang juru bicara pemerintah India membantahnya. "Tuduhan tak berdasar," katanya melansir BBC, Rabu (12/11/2025). 

Sementara itu, kelompok sempalan Taliban Pakistan (TTP), Jumaat Ul Ahrar telah mengaku bertanggung jawab, menurut media lokal. 

Namun, dua jurnalis lokal mengatakan kepada BBC, pimpinan pusat TTP telah mengirimkan pesan kepada mereka yang menyatakan bahwa mereka tidak terkait dengan ledakan tersebut.

Ledakan bunuh diri di Islamabad jarang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Rekaman dari lokasi kejadian pada Selasa menunjukkan sisa-sisa mobil yang terbakar dan garis polisi yang terpasang.

"Ke-27 orang yang terluka sedang menerima perawatan medis," kata Naqvi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/18/3183549/vaksin_polio-tV4p_large.jpg
Pakistan Selangkah Lagi Sukses Akhiri Endemi Polio, Narasi Konspirasi dan Misinformasi Jadi Tantangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/18/3179980/tentara_taliban_afghanistan_di_perbatasan-ZxHV_large.jpg
Perundingan Damai Afghanistan-Pakistan Gagal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/18/3177462/pakistan-TRnD_large.jpg
Gencatan Senjata, Serangan Bunuh Diri Tewaskan 7 Tentara Pakistan di Perbatasan Afghanistan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/18/3161434/tentara_pakistan_berjaga_di_provinsi_balochistan-n52f_large.jpg
Redam Pemberontakan, Pakistan Tangguhkan Layanan Seluler
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/337/3139637/puan-hpVg_large.jpg
Ketua DPR Dorong Perdamaian Pakistan-India Lewat Jalur Diplomasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/18/3135684/pakistan_tutup_sekolah_di_kashmir_karena_khawatir_akan_serangan_militer_india-eJRD_large.jpg
Khawatir Serangan Militer India, Pakistan Tutup Sekolah di Kashmir
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement