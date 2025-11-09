Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Pakistan dan Afghanistan Gagal Capai Kesepakatan Damai, Gencatan Senjata Masih Berlanjut

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 09 November 2025 |14:05 WIB
Pakistan dan Afghanistan Gagal Capai Kesepakatan Damai, Gencatan Senjata Masih Berlanjut
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA - Perundingan damai antara Afghanistan dan Pakistan gagal, meskipun gencatan senjata masih berlangsung antara kedua negara tetangga di Asia Selatan, kata juru bicara Taliban pada Sabtu (8/11/2025).

Zabihullah Mujahid menyatakan negosiasi gagal karena Islamabad bersikeras agar Afghanistan memikul tanggung jawab atas keamanan internal Pakistan, sebuah tuntutan yang ia nilai berada di luar "kapasitas" Afghanistan.

Namun, ia menambahkan, "Gencatan senjata yang telah disepakati belum dilanggar oleh kami dan akan terus dipatuhi."

Pada Jumat (7/11/2025), Menteri Pertahanan Pakistan Khawaja Muhammad Asif mengatakan perundingan damai dengan Afghanistan di Istanbul yang bertujuan mencegah bentrokan perbatasan kembali terjadi telah gagal, tetapi menegaskan gencatan senjata akan tetap berlaku selama tidak ada serangan dari wilayah Afghanistan.

Pasukan Afghanistan dan Pakistan sempat saling tembak di sepanjang perbatasan pada Kamis (6/11/2025), bertepatan dengan dimulainya kembali perundingan damai di Istanbul.

Presiden Turki Tayyip Erdogan bertemu Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif di Baku pada Sabtu dan berharap perundingan tersebut dapat "memperoleh hasil menuju stabilitas yang langgeng," serta menyatakan bahwa Turki akan terus memainkan perannya, menurut pernyataan dari kantornya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/18/3181180//gaza-q4UO_large.jpg
Serangan Israel Tewaskan 3 Warga Palestina di Gaza, Total 239 Tewas Selama Gencatan Senjata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/18/3179980//tentara_taliban_afghanistan_di_perbatasan-ZxHV_large.jpg
Perundingan Damai Afghanistan-Pakistan Gagal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/18/3179339//donald_trump-T46W_large.jpg
Trump Terima Kasih ke Qatar atas Gencatan Senjata Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/18/3178149//israel_serang_gaza_saat_gencatan_senjata-F4Ms_large.jpg
Bunuh 26 Warga Palestina di Gaza, Israel Sebut Gencatan Senjata Kembali Dilanjutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/18/3177866//serangan-c1Zs_large.jpg
Israel Lancarkan Serangan Udara saat Gencatan Senjata, 26 Warga Gaza Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/18/3177735//pakistan_dan_afghanistan_menyepakati_gencatan_senjata_dalam_perundingan_di_doha_qatar-loUC_large.jpg
Pakistan dan Afghanistan Sepakati Gencatan Senjata Usai Sepekan Pertempuran di Perbatasan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement