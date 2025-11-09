Pakistan dan Afghanistan Gagal Capai Kesepakatan Damai, Gencatan Senjata Masih Berlanjut

JAKARTA - Perundingan damai antara Afghanistan dan Pakistan gagal, meskipun gencatan senjata masih berlangsung antara kedua negara tetangga di Asia Selatan, kata juru bicara Taliban pada Sabtu (8/11/2025).

Zabihullah Mujahid menyatakan negosiasi gagal karena Islamabad bersikeras agar Afghanistan memikul tanggung jawab atas keamanan internal Pakistan, sebuah tuntutan yang ia nilai berada di luar "kapasitas" Afghanistan.

Namun, ia menambahkan, "Gencatan senjata yang telah disepakati belum dilanggar oleh kami dan akan terus dipatuhi."

Pada Jumat (7/11/2025), Menteri Pertahanan Pakistan Khawaja Muhammad Asif mengatakan perundingan damai dengan Afghanistan di Istanbul yang bertujuan mencegah bentrokan perbatasan kembali terjadi telah gagal, tetapi menegaskan gencatan senjata akan tetap berlaku selama tidak ada serangan dari wilayah Afghanistan.

Pasukan Afghanistan dan Pakistan sempat saling tembak di sepanjang perbatasan pada Kamis (6/11/2025), bertepatan dengan dimulainya kembali perundingan damai di Istanbul.

Presiden Turki Tayyip Erdogan bertemu Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif di Baku pada Sabtu dan berharap perundingan tersebut dapat "memperoleh hasil menuju stabilitas yang langgeng," serta menyatakan bahwa Turki akan terus memainkan perannya, menurut pernyataan dari kantornya.