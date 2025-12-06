Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Perundingan Gagal, Pakistan dan Afghanistan Baku Tembak di Perbatasan

Awaludin , Jurnalis-Sabtu, 06 Desember 2025 |07:53 WIB
Perundingan Gagal, Pakistan dan Afghanistan Baku Tembak di Perbatasan
Pakistan dan Afghanistan terlibat dalam baku tembak lintas perbatasan (foto: indiatoday.in)
JAKARTA – Ketegangan kembali meningkat di perbatasan Pakistan dan Afghanistan setelah perundingan damai gagal, dengan kedua negara saling tembak-menembak sepanjang garis perbatasan.

Menurut pejabat dari kedua belah pihak, baku tembak terjadi pada Jumat 5 Desember 2025 malam, memperparah situasi yang sudah tegang pasca perundingan damai di awal pekan. Meski demikian, belum ada laporan korban jiwa langsung.

Juru bicara Taliban Afghanistan, Zabihullah Mujahid, menuduh Pakistan memulai serangan di wilayah Spin Boldak, Provinsi Kandahar. 

Sementara itu, pemerintah Pakistan menegaskan bahwa pasukan Afghanistan bertanggung jawab atas “tembakan tak beralasan” di sepanjang perbatasan Chaman.

“Pakistan tetap waspada dan berkomitmen penuh untuk mempertahankan kedaulatan teritorialnya dan melindungi rakyatnya,” kata Mosharraf Zaidi, juru bicara perdana menteri Pakistan, seperti dilansir dari indiatoday.in, Sabtu (6/12/2025).

 

