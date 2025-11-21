Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Ledakan Boiler Pabrik Lem Pakistan Tewaskan Setidaknya 15 Orang

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 21 November 2025 |16:33 WIB
Ledakan Boiler Pabrik Lem Pakistan Tewaskan Setidaknya 15 Orang
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA – Boiler di sebuah pabrik lem di Pakistan timur meledak pada Jumat (21/11/2025), menewaskan setidaknya 15 pekerja dan melukai tujuh lainnya. Polisi mengatakan mereka telah menangkap manajer pabrik dan sedang mencari pemilik pabrik yang melarikan diri tak lama setelah ledakan.

Penyebab ledakan di fasilitas industri di Faisalabad, sebuah kota di Provinsi Punjab, belum diketahui.

Ledakan itu juga merusak parah bangunan pabrik dan rumah-rumah di sekitarnya, memicu kebakaran, serta menyebarkan kepanikan di wilayah tersebut, kata administrator lokal Raja Jahangir sebagaimana dilansir NDTV.

Penyelidikan sedang dilakukan, menurut pejabat polisi setempat Mohammad Aslam. Kepala Menteri Punjab, Maryam Nawaz Sharif, menyampaikan belasungkawa dan memerintahkan pihak berwenang untuk memastikan perawatan medis terbaik bagi para korban luka.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Pakistan Ledakan Pabrik Ledakan
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/338/3184955//ledakan-KPHf_large.jpg
Terungkap! ABH Pelaku Ledakan SMAN 72 Beli Bahan Bom via Online, Bilang ke Ortu Buat Ekskul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/338/3184804//kabid_humas_polda_metro_jaya_kombes_bhudi_hermanto-J7Bw_large.jpg
Tiga Korban Ledakan SMAN 72 Masih Dirawat, Polisi Ungkap Perkembangan Terbaru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/18/3184712//paspor_pakistan-7mi3_large.jpg
Peringkat Rendah, Paspor Pakistan Jadi Beban Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/337/3184370//kelompok_teror-ewUY_large.jpg
Kelompok Teror yang Bertugas Rekrut Bocah Ternyata Jaringan ISIS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184344//polda_metro_jaya-GHva_large.jpg
Ini Alasan Polisi Belum Periksa ABH Pelaku Ledakan SMAN 72 Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184205//kabid_humas_polda_metro_jaya_kombes_bhudi_hermanto-l12B_large.jpg
Masih Dirawat di RS, Begini Kondisi ABH Pelaku Peledakan SMAN 72
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement