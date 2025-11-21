Ledakan Boiler Pabrik Lem Pakistan Tewaskan Setidaknya 15 Orang

JAKARTA – Boiler di sebuah pabrik lem di Pakistan timur meledak pada Jumat (21/11/2025), menewaskan setidaknya 15 pekerja dan melukai tujuh lainnya. Polisi mengatakan mereka telah menangkap manajer pabrik dan sedang mencari pemilik pabrik yang melarikan diri tak lama setelah ledakan.

Penyebab ledakan di fasilitas industri di Faisalabad, sebuah kota di Provinsi Punjab, belum diketahui.

Ledakan itu juga merusak parah bangunan pabrik dan rumah-rumah di sekitarnya, memicu kebakaran, serta menyebarkan kepanikan di wilayah tersebut, kata administrator lokal Raja Jahangir sebagaimana dilansir NDTV.

Penyelidikan sedang dilakukan, menurut pejabat polisi setempat Mohammad Aslam. Kepala Menteri Punjab, Maryam Nawaz Sharif, menyampaikan belasungkawa dan memerintahkan pihak berwenang untuk memastikan perawatan medis terbaik bagi para korban luka.