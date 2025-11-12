Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kelompok Taliban Klaim Serangan Bom Islamabad, Pakistan Umumkan Keadaan Perang

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 12 November 2025 |18:09 WIB
Kelompok Taliban Klaim Serangan Bom Islamabad, Pakistan Umumkan Keadaan Perang
Ledakan bom bunuh diri Islamabad tewaskan 12 orang. (Foto: X)
A
A
A

JAKARTA – Taliban Pakistan telah mengaku bertanggung jawab atas serangan bom bunuh diri di ibu kota Pakistan, Islamabad, pada Selasa (11/11/2025). Serangan itu menewaskan sedikitnya 12 orang dan melukai 27 lainnya, kata Menteri Dalam Negeri Mohsin Naqvi.

Insiden itu terjadi di luar gedung pengadilan di sektor G-11 Islamabad. Naqvi menjelaskan bahwa penyerang berencana memasuki gedung pengadilan, tetapi meledakkan dirinya di dekat mobil polisi setelah tidak dapat mengakses gedung tersebut.

Penyelidikan telah diluncurkan untuk menentukan identitas penyerang.

Kelompok Taliban Pakistan (TTP), sebuah organisasi teroris jihadis yang beroperasi terutama di sepanjang perbatasan Afghanistan-Pakistan, mengklaim bertanggung jawab atas pengeboman tersebut. Mereka menyatakan menargetkan "hakim, pengacara, dan pejabat yang menjalankan putusan berdasarkan hukum Pakistan yang tidak Islami," menurut laporan Al Arabiya. TTP berjanji akan melakukan lebih banyak serangan hingga hukum Islam diterapkan sepenuhnya di negara tersebut.

Perdana Menteri Pakistan, Muhammad Shehbaz Sharif, mengutuk serangan tersebut dan memerintahkan penyelidikan menyeluruh. Ia berjanji pelaku akan diadili dan mengaitkan serangan itu dengan insiden terpisah di kota Wana pada Senin (10/11/2025), di mana seorang pelaku bom bunuh diri mencoba meledakkan dirinya di dalam sebuah sekolah. Sharif menuduh kedua serangan ini berasal dari Afghanistan dan didalangi oleh India.

 

Halaman:
1 2
      
