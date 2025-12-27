Kecelakaan Besar Libatkan 50 Kendaraan Terjadi di Tol, Api Berkobar Hebat

JAKARTA - Tabrakan beruntun melibatkan 50 kendaraan terjadi di jalan tol di Jepang. Satu orang tewas dan puluhan lainnya terluka dalam kecelakaan lalu lintas tersebut.

1. 50 Kendaraan Tabrakan Beruntun

Polisi mengatakan telah terjadi kecelakaan lalu lintas besar di wilayah utara Tokyo. Polisi mengatakan seorang wanita tewas dan setidaknya 26 orang lainnya luka-luka, lima di antaranya luka serius, melansir NHK, Sabtu (27/12/2025).

Polisi menerima panggilan sekitar pukul 19.30 pada Jumat tentang tabrakan antara dua truk di Jalan Tol Kan-etsu di Kota Minakami, Prefektur Gunma.

Mereka mengatakan, kecelakaan itu menyebabkan tabrakan beruntun dan melibatkan lebih dari 50 kendaraan.

"Beberapa kendaraan terbakar. Api berhasil dipadamkan sekitar tujuh setengah jam kemudian," katanya.

Peringatan salju lebat berlaku pada saat itu, dan dilaporkan ada salju di jalan. Polisi percaya kondisi tersebut mungkin menjadi faktor penyebab kecelakaan.

Pada pukul 02.00 Sabtu, jalan tol ditutup di kedua arah antara Persimpangan Yuzawa di Prefektur Niigata dan Persimpangan Tsukiyono di Prefektur Gunma. Saat ini belum jelas kapan penutupan akan dicabut.

(Erha Aprili Ramadhoni)