Pohon Tumbang Timpa Mobil di Cilandak Jaksel, Korban Jiwa Nihil

JAKARTA - Satu unit mobil tertimpa pohon tumbang dan kabel udara di Cilandak Timur, Jakarta Selatan, Kamis (12/2/2026). Pohon besar tersebut tumbang akibat angin kencang.

Kapusdatin BPBD DKI Jakarta Mohamad Yohan mengatakan, peristiwa itu terjadi sekira pukul 12.47 WIB. "Pohon tumbang di Kelurahan Cilandak Timur, Jakarta Selatan, diduga penyebabnya angin kencang dan objek terdampak 1 unit mobil HRV AG 1724 AS serta kabel udara," ucap Yohan, Kamis (12/2/2026).

Ia memastikan tak ada korban jiwa. Sementara terkait estimasi kerugian, kini masih dalam pendataan.

"Korban nihil dan estimasi kerugian masih dalam pendataan," ucapnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan telah melakukan perapihan terhadap puluhan ribu pohon yang ada di Jakarta. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir peristiwa pohon tumbang.