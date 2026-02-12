Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pohon Tumbang Timpa Mobil di Cilandak Jaksel, Korban Jiwa Nihil

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 12 Februari 2026 |17:02 WIB
Pohon Tumbang Timpa Mobil di Cilandak Jaksel, Korban Jiwa Nihil
Pohon tumbang timpa mobil di Cilandak, Jaksel (Foto: Dok BPBD DKI Jakarta)
A
A
A

JAKARTA - Satu unit mobil tertimpa pohon tumbang dan kabel udara di Cilandak Timur, Jakarta Selatan, Kamis (12/2/2026). Pohon besar tersebut tumbang akibat angin kencang.

Kapusdatin BPBD DKI Jakarta Mohamad Yohan mengatakan, peristiwa itu terjadi sekira pukul 12.47 WIB. "Pohon tumbang di Kelurahan Cilandak Timur, Jakarta Selatan, diduga penyebabnya angin kencang dan objek terdampak 1 unit mobil HRV AG 1724 AS serta kabel udara," ucap Yohan, Kamis (12/2/2026).

Ia memastikan tak ada korban jiwa. Sementara terkait estimasi kerugian, kini masih dalam pendataan.

"Korban nihil dan estimasi kerugian masih dalam pendataan," ucapnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan telah melakukan perapihan terhadap puluhan ribu pohon yang ada di Jakarta. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir peristiwa pohon tumbang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/338/3191917/pohon_tumbang-R5lP_large.jpg
6 Pohon di Jakarta Tumbang saat Hari Natal, 1 Orang Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189508/pohon_tumbang-gt3A_large.jpg
Tertimpa Pohon Tumbang di Menteng, 6 Mobil Ringsek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/338/3185203/viral-7tyJ_large.jpg
Cuaca Ekstrem, Ratusan Pohon Rawan Tumbang di Jakarta Ditebang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/338/3184733/pohon-n8Ff_large.jpg
Pohon Besar Tumbang Menimpa Sebuah Mobil di Dekat Bundaran Senayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/338/3184729/pohon_tumbang-n9o7_large.jpg
Pohon Tumbang di Jalan Sisingamangaraja Jaksel, Lajur Ditutup Sementara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183798/potong-fgB8_large.jpg
Pemprov DKI Fokus Potong Pohon Besar di Enam Lokasi Jelang Musim Penghujan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement