HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pohon Besar Tumbang Menimpa Sebuah Mobil di Dekat Bundaran Senayan

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 20 November 2025 |12:57 WIB
Pohon Besar Tumbang Menimpa Sebuah Mobil di Dekat Bundaran Senayan
Pohon tumbang menimpa sebuat mobil/Foto: TMC Polda Metro Jaya
A
A
A

JAKARTA - Sebuah pohon besar di jalan Sisingamangaraja, Jakarta Selatan, atau tepatnya sebelum lampu merah Bundaran Senayan tumbang pada Kamis (20/11/2025) siang ini.

Pohon tersebut turut menimpa satu mobil yang tengah melintas jalan tersebut. Dilihat dari akun instagram @jakarta_terkini, batang pohon besar itu menimpa bagian kap mobil.

Beruntungnya, tidak ada korban jiwa atas musibah ini. Sementara, arus lalu lintas tidak bisa dilewati karena tengah dilakukan proses pemotongan batang pohon.

Sejumlah petugas kepolisian juga turut membantu dalam rangka proses pemangkasan batang pohon yang menutup jalan Sisingamangaraja ini.

"11.26 Proses evakuasi pohon tumbang oleh dinas terkait di sekitar Bundaran Senayan tepatnya depan Deplu arah Semanggi," tulis akun X resmi milik TMC Polda Metro Jaya.

(Fetra Hariandja)

      
Telusuri berita news lainnya
