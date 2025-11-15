Pemprov DKI Fokus Potong Pohon Besar di Enam Lokasi Jelang Musim Penghujan

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung memfokuskan pemotongan pohon untuk menghadapi musim penghujan. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya pohon tumbang.

"Memang konsentrasi sekarang ini memotong pohon-pohon sebelum menghadapi hujan yang akan naik curahnya pada bulan November ini dan kemudian nanti sampai dengan Desember dan akan ujungnya itu di Februari," kata Pramono di Jakarta Utara, Sabtu (15/11/2025).

Upaya pemotongan ini dilakukan agar kejadian pohon tumbang yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa tidak kembali terulang. Diketahui pengendara di Jalan Dharmawangsa Raya dan Pondok Indah tewas setelah mobilnya tertimpa pohon tumbang.

"Sehingga dengan demikian, persiapan sekarang untuk Dinas Pertamanan konsentrasi yang paling utama adalah memotong pohon-pohon yang besar karena jangan sampai terjadi seperti yang terjadi di Pondok Indah, kemudian di Dharmawangsa, saya tidak mau terjadi lagi," ucap dia.

Terpisah, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) telah melaksanakan kerja bakti pemangkasan pohon secara serentak di lima wilayah. Pemangkasan dan peremajaan pohon di enam lokasi prioritas yang memiliki tingkat mobilitas tinggi.

Adapun lokasi yang menjadi fokus penanganan meliputi:

Jalan Panjang, Kebon Jeruk

Jalan Prof. Mohammad Yamin Sutan Syahrir, Menteng

Jalan T.B. Simatupang, Pasar Minggu

Jalan Danau Sunter Selatan, Tanjung Priok

Jalan Dr. KRT Radjiman Widyodiningrat, Cakung

Jalan MT. Haryono, Tebet

(Fetra Hariandja)