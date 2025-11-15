Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pemprov DKI Fokus Potong Pohon Besar di Enam Lokasi Jelang Musim Penghujan

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 15 November 2025 |23:27 WIB
Pemprov DKI Fokus Potong Pohon Besar di Enam Lokasi Jelang Musim Penghujan
Ilustrasi Pemprov DKI tengah memangkas pohon di kawasan Pondok Indah/Foto: Istimewa
A
A
A

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung memfokuskan pemotongan pohon untuk menghadapi musim penghujan. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya pohon tumbang.

"Memang konsentrasi sekarang ini memotong pohon-pohon sebelum menghadapi hujan yang akan naik curahnya pada bulan November ini dan kemudian nanti sampai dengan Desember dan akan ujungnya itu di Februari," kata Pramono di Jakarta Utara, Sabtu (15/11/2025).

Upaya pemotongan ini dilakukan agar kejadian pohon tumbang yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa tidak kembali terulang. Diketahui pengendara di Jalan Dharmawangsa Raya dan Pondok Indah tewas setelah mobilnya tertimpa pohon tumbang.

"Sehingga dengan demikian, persiapan sekarang untuk Dinas Pertamanan konsentrasi yang paling utama adalah memotong pohon-pohon yang besar karena jangan sampai terjadi seperti yang terjadi di Pondok Indah, kemudian di Dharmawangsa, saya tidak mau terjadi lagi," ucap dia.

Terpisah, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) telah melaksanakan kerja bakti pemangkasan pohon secara serentak di lima wilayah. Pemangkasan dan peremajaan pohon di enam lokasi prioritas yang memiliki tingkat mobilitas tinggi.

Adapun lokasi yang menjadi fokus penanganan meliputi:

Jalan Panjang, Kebon Jeruk
Jalan Prof. Mohammad Yamin Sutan Syahrir, Menteng
Jalan T.B. Simatupang, Pasar Minggu
Jalan Danau Sunter Selatan, Tanjung Priok
Jalan Dr. KRT Radjiman Widyodiningrat, Cakung
Jalan MT. Haryono, Tebet

(Fetra Hariandja)

      
