Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pohon Beringin di Depan Kemenko Perekonomian Tumbang Timpa Dua Taksi

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 14 November 2025 |17:12 WIB
Pohon Beringin di Depan Kemenko Perekonomian Tumbang Timpa Dua Taksi
Pohon tumbang di Kemenko Perekonomian timpa taksi (Foto: Achmad Al Fiqri/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Pohon beringin besar setinggi sekitar 10 meter tumbang di depan Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (14/11/2025) siang. Pohon menimpa dua mobil taksi yang tengah melintas di Jalan Wahidin, Sawah Besar, Jakarta Pusat.

Pohon beringin tumbang sesaat setelah hujan deras mengguyur wilayah DKI Jakarta. Nahasnya, dua mobil taksi tertimpa badan pohon yang menutup jalan.

Salah satu pengemudi taksi, Gusferial, menjelaskan kejadian itu bermula kala dirinya menepikan mobil di pinggir Jalan Wahidin. Tiba-tiba ia melihat pohon beringin tumbang dan menimpa kap mobilnya.

"Saya tidurin bangkunya, kalau nggak kepala saya kena," ujar Gusferial kepada iNews Media Group, Jumat.

Gusferial mengatakan, pohon tersebut juga menimpa kap mobil taksi lainnya yang berada di jalur lain. "Nah kalau mobil di sebelah lagi jalan, ada penumpangnya. Tetapi alhamdulillah aman," ucap Gusferial.

Badan pohon setinggi sekitar 10 meter itu menutup Jalan Wahidin, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Alhasil, para pengendara tak bisa melalui jalan tersebut.

"Ditutup (arus lalu lintas)," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/338/3184733/pohon-n8Ff_large.jpg
Pohon Besar Tumbang Menimpa Sebuah Mobil di Dekat Bundaran Senayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/338/3184729/pohon_tumbang-n9o7_large.jpg
Pohon Tumbang di Jalan Sisingamangaraja Jaksel, Lajur Ditutup Sementara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183798/potong-fgB8_large.jpg
Pemprov DKI Fokus Potong Pohon Besar di Enam Lokasi Jelang Musim Penghujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183795/pohon-aP27_large.jpg
Pohon Tumbang di Kedaung Tangsel, Bocah Perempuan Alami Luka-luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/338/3181094/viral-VSQp_large.jpg
Breaking News! Hujan Deras Sebabkan Pohon Tumbang dan Timpa 3 Mobil di Bioskop Megaria Cikini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180334/pohon-8Khd_large.jpg
5 Mobil Terdampak Pohon Tumbang di Dharmawangsa, 1 Luka dan 1 Tak Sadarkan Diri
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement