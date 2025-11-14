Pohon Beringin di Depan Kemenko Perekonomian Tumbang Timpa Dua Taksi

JAKARTA – Pohon beringin besar setinggi sekitar 10 meter tumbang di depan Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (14/11/2025) siang. Pohon menimpa dua mobil taksi yang tengah melintas di Jalan Wahidin, Sawah Besar, Jakarta Pusat.

Pohon beringin tumbang sesaat setelah hujan deras mengguyur wilayah DKI Jakarta. Nahasnya, dua mobil taksi tertimpa badan pohon yang menutup jalan.

Salah satu pengemudi taksi, Gusferial, menjelaskan kejadian itu bermula kala dirinya menepikan mobil di pinggir Jalan Wahidin. Tiba-tiba ia melihat pohon beringin tumbang dan menimpa kap mobilnya.

"Saya tidurin bangkunya, kalau nggak kepala saya kena," ujar Gusferial kepada iNews Media Group, Jumat.

Gusferial mengatakan, pohon tersebut juga menimpa kap mobil taksi lainnya yang berada di jalur lain. "Nah kalau mobil di sebelah lagi jalan, ada penumpangnya. Tetapi alhamdulillah aman," ucap Gusferial.

Badan pohon setinggi sekitar 10 meter itu menutup Jalan Wahidin, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Alhasil, para pengendara tak bisa melalui jalan tersebut.

"Ditutup (arus lalu lintas)," pungkasnya.

(Arief Setyadi )