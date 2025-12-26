6 Pohon di Jakarta Tumbang saat Hari Natal, 1 Orang Terluka

JAKARTA – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat enam pohon tumbang akibat hujan disertai angin kencang pada Kamis 25 Desember 2025 sore.

Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) BPBD DKI Jakarta, Mohamad Yohan, mengatakan enam pohon tumbang tersebut terjadi di wilayah Jakarta Pusat.

“Rekapitulasi pohon tumbang, jumlah kejadian enam pohon tumbang di wilayah Jakarta Pusat dan satu sempal,” kata Yohan, Jumat (26/12/2025).

Yohan merinci titik-titik pohon tumbang tersebut. Pertama, di Jalan Kebon Sirih, pohon tumbang menimpa tiga unit sepeda motor, satu kabel listrik, dan fasilitas Halte Busway.

Kemudian, di Jalan Tanah Abang I Nomor 1, tepatnya di depan Kantor Wali Kota Jakarta Pusat, pohon yang roboh menimpa gerbang utama kantor tersebut dan menutup akses jalan.