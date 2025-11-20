Pohon Tumbang di Jalan Sisingamangaraja Jaksel, Lajur Ditutup Sementara

Sebuah pohon tumbang di Jalan Sisingamangaraja, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan/Foto: Istimewa

JAKARTA - Sebuah pohon tumbang di Jalan Sisingamangaraja, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan atau jalan menuju Bundaran Senayan siang ini. Akibatnya, lajur yang mengarah ke Sudirman sementara tidak dapat dilewati.

Informasi adanya pohon tumbang tersebut dibenarkan Kabag Ops Ditlantas Polda Metro Jaya Kompol Robby Hefados.

“Betul, itu lokasinya di Jalan Sisingamangaraja depan Kantor Kementerian Luar Negeri dekat Bundaran Senayan atau dari arah Blok M menuju ke Semanggi,” kata dia kepada wartawan, Kamis (20/11/2025).

Robby menuturkan, untuk sementara waktu lajur yang mengarah ke Bundaran Senayan belum bisa dilalui. Ia mengatakan, saat ini dinas terkait masih melakukan proses pembersihan.

“Sementara ke arah Bundaran Senayan belum bisa dilintasi, karena masih proses pembersihan,” ujar dia.