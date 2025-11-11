Ledakan Bom Bunuh Diri di Ibu Kota Pakistan Tewaskan Setidaknya 12 Orang

JAKARTA – Serangan bom bunuh diri di luar gedung pengadilan di ibu kota Pakistan, Islamabad, telah menewaskan 12 orang dan melukai setidaknya 27 lainnya, kata Menteri Dalam Negeri Pakistan. Mohsin Naqvi mengatakan seorang pelaku bom berencana menyerang gedung pengadilan distrik, tetapi gagal masuk.

Naqvi menambahkan pihak berwenang akan memprioritaskan identifikasi pelaku bom dan mereka yang terlibat akan diadili.

Serangan bom bunuh diri di Islamabad jarang terjadi selama beberapa tahun terakhir. Rekaman dari lokasi kejadian pada Selasa (11/11/2025) menunjukkan sisa-sisa mobil yang terbakar dan garis polisi yang terpasang.

Ke-27 orang yang terluka sedang menerima perawatan medis, kata Naqvi, sebagaimana dilansir BBC.

Ia menambahkan pelaku meledakkan bom di dekat mobil polisi setelah menunggu selama 15 menit.