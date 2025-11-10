Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

BREAKING NEWS, Ledakan Mobil di Ibu Kota India Tewaskan 8 Orang

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 10 November 2025 |22:29 WIB
BREAKING NEWS, Ledakan Mobil di Ibu Kota India Tewaskan 8 Orang
JAKARTA - Delapan orang dilaporkan tewas dan puluhan lainnya luka-luka akibat ledakan mobil di kawasan padat penduduk di ibu kota India, New Delhi, pada Senin, (10/11/2025). Insiden tersebut terjadi di luar stasiun metro Red Fort sekitar pukul 19.00 waktu setempat pada jam sibuk, menurut laporan media setempat.

Saksi mata melaporkan melihat "bola api besar" dan ledakan "sangat keras" yang menyebabkan banyak kendaraan di dekatnya juga terbakar. Kantor berita NDTV melaporkan bahwa kendaraan yang meledak tersebut diparkir di luar Gerbang No. 1 stasiun metro.

Layanan darurat telah menutup area tersebut sementara korban luka telah dibawa ke rumah sakit terdekat, demikian dilaporkan NDTV. Setidaknya 20 mobil pemadam kebakaran dilaporkan sedang bekerja di lokasi kejadian. Pihak berwenang belum memastikan penyebab ledakan tersebut.

(Rahman Asmardika)

      
