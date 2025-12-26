Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Viral, Dokter Berkali-kali Pukuli Pasien saat Pemeriksaan

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 26 Desember 2025 |11:28 WIB
Viral, Dokter Berkali-kali Pukuli Pasien saat Pemeriksaan
Tangkapan layar video viral dokter pukuli pasiennya. (Foto: Tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA – Sebuah video yang memperlihatkan seorang dokter berulang kali memukuli pasiennya di ruang pemeriksaan menjadi viral di media sosial. Menurut pasien, insiden itu terjadi setelah ia meminta dokter untuk memperlakukannya dengan hormat.

Dr. Raghav Narula, seorang dokter residen senior yang bekerja di Indira Gandhi Medical College (IGMC) di Shimla, India utara, dituduh menyerang pasiennya, Arjun Panwar (36), selama pertengkaran pada Senin (22/12/2025).

Panwar dirawat di rumah sakit karena kesulitan bernapas dan sedang beristirahat di tempat tidur setelah menjalani pemeriksaan ketika insiden itu terjadi.

Ia mengatakan kepada The Times of India bahwa dokter tersebut mulai berbicara kepadanya dengan kasar, menggunakan kata dalam bahasa Hindi tu – sebuah istilah untuk “kamu” yang dapat dianggap tidak sopan atau terlalu akrab jika digunakan kepada orang asing.

Menurut Panwar, ia kemudian mengeluh tentang perilaku tersebut dan meminta rasa hormat sebelum terjadi pertengkaran, di mana dokter itu mulai memukulnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
video viral Pemukulan india viral
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/18/3191788//pesawat_boeing_737_itu_tidak_dapat_ditemukan_setelah_melakukan_penerbangan_pada_2012-qt03_large.jpg
Pesawat Boeing 737 yang Hilang 13 Tahun Akhirnya Ditemukan, Maskapai Diminta Bayar Rp1,86 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/338/3191567//viral-eod2_large.jpg
Isi Email Peneror Bom Sekolah di Depok: Laporan Kasus Pemerkosaan Gue Enggak Ditanggapin!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/320/3191421//uang-Ly3D_large.jpeg
Ini Sanksi Tolak Pembayaran Uang Tunai, Bisa Didenda Rp200 Juta!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/622/3191386//rupiah-0rlY_large.jpg
Ini Alasan Roti O Tidak Terima Pembayaran Uang Tunai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/338/3191350//viral-v5xK_large.jpg
Viral Penumpang Dimaki Emak-Emak karena Rebutan Kursi, Begini Reaksi TransJakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/629/3191329//brooklyn_beckham-TKQ7_large.jpg
Waduh! Anak David Beckham Blokir Instagram Seluruh Keluarga, Ada Apa?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement