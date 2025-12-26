Viral, Dokter Berkali-kali Pukuli Pasien saat Pemeriksaan

JAKARTA – Sebuah video yang memperlihatkan seorang dokter berulang kali memukuli pasiennya di ruang pemeriksaan menjadi viral di media sosial. Menurut pasien, insiden itu terjadi setelah ia meminta dokter untuk memperlakukannya dengan hormat.

Dr. Raghav Narula, seorang dokter residen senior yang bekerja di Indira Gandhi Medical College (IGMC) di Shimla, India utara, dituduh menyerang pasiennya, Arjun Panwar (36), selama pertengkaran pada Senin (22/12/2025).

Panwar dirawat di rumah sakit karena kesulitan bernapas dan sedang beristirahat di tempat tidur setelah menjalani pemeriksaan ketika insiden itu terjadi.

Ia mengatakan kepada The Times of India bahwa dokter tersebut mulai berbicara kepadanya dengan kasar, menggunakan kata dalam bahasa Hindi tu – sebuah istilah untuk “kamu” yang dapat dianggap tidak sopan atau terlalu akrab jika digunakan kepada orang asing.

Menurut Panwar, ia kemudian mengeluh tentang perilaku tersebut dan meminta rasa hormat sebelum terjadi pertengkaran, di mana dokter itu mulai memukulnya.