Polisi Identifikasi Pasangan yang Tewas dalam Ledakan Mobil di Perbatasan AS-Kanada

Polisi identifikasi pasangan yang tewas dalam ledakan mobil di perbatasan AS-Kanada (Foto: Tangkapan layar via Reuters)

KANADA – Polisi telah mengidentifikasi korban ledakan mobil mematikan di perbatasan antara Amerika Serikat (AS) dan Kanada.

Kurt Villani dan istrinya Monica Villani, keduanya berusia 53 tahun, meninggal ketika mobil mereka ‘terbang mengudara’ dan jatuh di Jembatan Pelangi di Air Terjun Niagara.

Mereka tinggal 10 mil (16km) selatan lokasi kecelakaan di Grand Island, New York, Amerika Serikat (AS).

Seorang agen perbatasan AS juga terluka dalam insiden pada Rabu (22/11/2023), yang memicu tanggap darurat besar-besaran dan penutupan empat penyeberangan perbatasan.

Ketakutan akan keamanan terjadi pada malam Thanksgiving di Amerika, salah satu hari perjalanan tersibuk tahun ini.

Gubernur New York Kathy Hochul kemudian mengesampingkan terorisme.

Keluarga pasangan itu memiliki jaringan toko perangkat keras dan kayu di Negara Bagian New York.

Dalam sebuah pernyataan yang dirilis kepada CBC, keluarga tersebut mengatakan mereka berterima kasih atas “doa, belasungkawa dan harapan baik” yang mereka terima.

Masih belum jelas apa yang menyebabkan kendaraan pasangan tersebut berakselerasi dengan cepat sebelum terbang di udara dan terbakar.