Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Viral! Pemotor Terkapar Jatuh karena Dikejar untuk Ditilang Polisi, Warga Geruduk Pos Polantas

Jonirman Tafonao , Jurnalis-Senin, 08 Juli 2024 |23:45 WIB
Viral! Pemotor Terkapar Jatuh karena Dikejar untuk Ditilang Polisi, Warga Geruduk Pos Polantas
Pemotor jatuh saat ditilang polisi di Nias Selatan (Facebook Nanny Carlina Nehe)
A
A
A

NIAS SELATAN - Seorang pengendara sepeda motor jatuh di aspal usai dikejar dan diadang polisi untuk ditilang di Simpang Lima Teluk Dalam, Nias Selatan, Sumatera Utara, Senin (8/7/2024). Kejadian ini viral di media sosial dan menuai kecaman netizen.

Akibat jatuh dari motornya, pengendara itupun alami luka di bagian kaki, lengan hingga giginya patah.

Video tersebut viral usai diposting pemilik akun Facebook Nanny Carlina Nehe dengan durasi 12:14 detik. Disebutkan bahwa pria itu dikejar polisi, diadang dan tersenggol hingga pengendara terjatuh. Mirisnya, dibiarkan tergeletak di tengah jalan.

 BACA JUGA:

"Kejadian di simpang Lima Nias Selatan. Aksi tilang oleh pihak polisi, padahal bersangkutan pake helm. Dikejar sama polisi dalam keadaan lagi jalan tiba-tiba dihadang dan tersenggol dengan motor mahasiswa tersebut yang mengakibatkan mahasiswa jatuh dengan keadaan luka-luka di kaki dan lengan serta gigi patah," tulisnya dalam unggahannya.

"Tapi tidak ada pertolongan malah motor ditilang dengan dibawa di kantor polisi dan korban dibiarkan begitu saja. Makanya sekelompok mahasiswa lainnya yang melihat kejadian beserta keluarga korban melakukan aksi minta pertanggung jawaban yang telah merugikan korban," lanjutnya.

 BACA JUGA:

Sekelompok warga dan rekan pemuda itupun merasa kesal atas perlakuan oknum polisi yang dirasa tidak memiliki pri kemanusiaan, mereka pun melakukan aksi protes secara beramai-ramai di depan kantor Pos Polantas Polres Nias Selatan.

Sementara Kasat Lantas Polres Nias Selatan AKP Agus E Mansyah, saat dikonfirmasi membenarkan kejadian tersebut. Menurutnya, anggota telah mengajak pengendara untuk berobat tepat saat kejadian namun tidak berkenan.

"Bukan ditabrak (pengendara) justru dia yg menabrak bagian sebelah kiri sepeda motor anggota mungkin takut ditilang," kata AKP Agus Mansyah saat dihubungi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/12/340/3033633/pengamanan-bhayangkara-run-kapolda-riau-minta-anggotanya-bersikap-humanis-ltn1GeJLza.jpg
Pengamanan Bhayangkara Run, Kapolda Riau Minta Anggotanya Bersikap Humanis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/26/610/3026168/kisah-istri-kapolsek-pangkalam-balai-terpaksa-ngojek-karena-suami-doyan-selingkuh-jRuGTW3khx.jpg
Kisah Istri Kapolsek Pangkalan Balai Terpaksa Ngojek Karena Suami Doyan Selingkuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/23/340/3024864/perkuat-sinergitas-tni-polri-polres-rohul-gelar-olahraga-bersama-jelang-puncak-hari-bhayangkara-eDdoHQvvjt.jpg
Perkuat Sinergitas TNI-Polri, Polres Rohul Gelar Olahraga Bersama Jelang Puncak Hari Bhayangkara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/338/3022958/anak-polisi-yang-hamili-siswi-smp-belum-ditahan-apa-alasannya-4GwMKxWXnx.jpg
Anak Polisi yang Hamili Siswi SMP Belum Ditahan, Apa Alasannya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/338/3017349/polisi-gerebek-markas-gengster-di-bogor-11-orang-diamankan-hJkcRcFcpL.jpg
Polisi Gerebek Markas Gengster di Bogor, 11 Orang Diamankan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/06/340/3004946/kisah-bripda-andrian-polisi-penghapal-alquran-berdakwah-lewat-media-sosial-mCkGxCwUNl.jpg
Kisah Bripda Andrian Polisi Penghapal Alquran Berdakwah Lewat Media Sosial
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement