INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Bantu Korban Banjir, Kodam I/BB Terjunkan 555 Pasukan di Sibolga

Arief Setyadi , Jurnalis-Rabu, 26 November 2025 |19:21 WIB
Bantu Korban Banjir, Kodam I/BB Terjunkan 555 Pasukan di Sibolga
Prajurit TNI dikerahkan bantu korban banjir di Sibolga (Foto: Dok TNI)
A
A
A

JAKARTA – Kodam I/Bukit Barisan (Kodam I/BB) menggelar apel pemberangkatan personel untuk membantu penanganan banjir dan longsor di Sibolga, Sumatera Utara yang masuk dalam wilayah Korem 023/Kawal Samudra, Rabu (26/11/2025). Bertempat di Lapangan Hijau Kodam I/BB, sebanyak 555 prajurit diterjunkan.

Menurut Kepala Staf Kodam I/BB, Brigjen TNI Deki Santoso Pattinaya, 555 personel yang diberangkatkan terdiri dari 341 personel TNI yang sudah berada di lokasi sejak terjadinya banjir dan longsor, dan 204 personel gelombang kedua. Selain itu, bantuan alat berat dan lainnya juga diterjunkan seperti 1 unit excavator, dump truck, dan ambulans. 

"Peralatan penanganan banjir juga diperkuat dengan 7 unit LCR, 80 life jacket, serta 25 dayung. Seluruh perlengkapan tersebut dipersiapkan untuk memastikan pasukan dapat bergerak cepat di area terdampak," ujarnya lewat keterangan resmi.

Para pejabat utama Kodam I/BB, termasuk Irdam I/BB, para Asisten Kasdam I/BB, para Kabalakdam I/BB, serta Danyonzipur I/DD turut hadiri apel pemberangkatan tersebut.

Pihaknya juga turut memperhatikan kebutuhan prajurit selama di daerah operasi melalui penyediaan sarana perkemahan dan dapur lapangan. Setidaknya disediakan 10 tenda serbaguna, dua tenda masak, 12 ketel, delapan kompor lapangan, 200 veldbed, serta meja dan kursi lapangan dibawa untuk menunjang kelancaran operasi. 

"Logistik bantuan bagi masyarakat pun disiapkan, berupa beras, gula, minyak goreng, mi instan, air mineral, dan sarung," imbuhnya.

Deki turut menyampaikan pesan Pangdam I/BB Mayjen TNI Rio Firdianto, agar prajurit terus membantu masyarakat yang terdampak bencana alam. Namun, tetap menjaga kesehatan hingga nama baik kesatuan.

(Arief Setyadi )

      
