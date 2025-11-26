Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

BNPB: Bencana Hidrometeorologi Mendominasi Sepekan Terakhir

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 26 November 2025 |18:39 WIB
BNPB: Bencana Hidrometeorologi Mendominasi Sepekan Terakhir
Banjir (Foto: Dok BNPB)
JAKARTA - Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari menyebutkan, bencana hidrometeorologi basah mendominasi kejadian bencana di Indonesia. Hal itu berdasarkan data kejadian bencana dan penanganan yang dilakukan aparat periode Selasa 25-26 November 2025.

"Lokasi pertama ialah banjir di Kota Langsa, Provinsi Aceh. Hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi selama beberapa hari terakhir, mengakibatkan banjir pada Selasa (25/11) pukul 10.20 WIB," ujar Muhari melalui keterangannya, Rabu (26/11/2025).

Menurutnya, sebanyak 420 warga dari 150 kepala keluarga yang tinggal di Gampong Paya Bujok Seulemak, Kecamatan Langsa Baro terdampak dari kejadian ini. Ketinggian muka air berkisar antara 20 sampai 40 sentimeter. BPBD Kota Langsa masih melakukan penanganan dan pendataan di lokasi terdampak.

"Peristiwa bencana berikutnya masih di Provinsi Aceh. Banjir terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Agam pada Selasa (25/11) sore hari," tuturnya.

Ia menerangkan, wilayah terdampak yaitu Nagari Kampung Tengah di Kecamatan Lubuk Basung dan Nagari Bawan di Kecamatan Ampek Nagari. Tercatat 42 kepala keluarga / 143 jiwa dan 21 unit rumah terdampak. BPBD Kabupaten Agam bersama unsur terkait lainnya terus melakukan penanganan.

"Beralih menuju Provinsi Sumatera Utara. Banjir dan tanah longsor terjadi di Kabupaten Tapanuli Utara pada Selasa (25/11)," terangnya.

Ia mengungkap, sebanyak 50 unit rumah yang berada di Desa Simangumban Julu Kecamatan Simangumban dan Desa Siopat Bahal Kecamatan Purbatua terdampak. Peristiwa ini juga menyebabkan dua jembatan penghubung rusak dan tidak bisa dilalui warga. BPBD Kabupaten Tapanuli Utara telah berada di lokasi dan melakukan asesmen.

Halaman:
1 2
      
