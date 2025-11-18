Kali Baru Meluap, Permukiman di Cipinang Cempedak Jaktim Banjir

JAKARTA — Hujan deras yang mengguyur Jakarta menyebabkan permukiman warga di Jalan Kebon Nanas, Cipinang Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur, terendam banjir setinggi 30 cm pada Selasa (18/11/2025) sore. Banjir ini disebabkan luapan Kali Baru, aliran Kali Ciliwung.

Dari video yang diterima tim iNews Media Group, tampak air dari luapan kali itu masuk ke rumah warga. Alhasil, warga yang rumahnya kemasukan air hanya bisa pasrah melihat kondisi tersebut. Tampak barang-barang warga juga berserakan akibat genangan air tersebut.

Salah satu warga, Priambodo, menyampaikan genangan air bisa saja surut cepat asalkan hujan tidak berlangsung lama. "Kalau surut kadang lama, kadang cepat, tergantung dari kali. Kalau hujan reda cepat sih," kata Priambodo.

Ia menyampaikan, kondisi kali sebenarnya sempat dilakukan perbaikan dengan peninggian di bantarannya. Namun, upaya itu belum maksimal karena air kali tetap meluap ketika hujan deras.

"Iya sudah lama, kemarin ditinggikan tetapi tetap saja jebol juga," tuturnya.

(Arief Setyadi )