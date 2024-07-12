Pengamanan Bhayangkara Run, Kapolda Riau Minta Anggotanya Bersikap Humanis

PEKANBARU - Kapolda Riau Irjen M Iqbal meminta kepada petugas keamanan maupun penyelenggara untuk selalu tampil humanis kepada peserta Riau Bhayangkara Run 2024, maupun masyarakat yang hadir meramaikan. Acara sebagai rangkaian HUT Bhayangkara itu bakal diadakan pada Minggu 14 Juli 2024.

"Kita minta petugas di lapangan nantinya untuk humanis. Penuh senyum dan ramah. Jangan seperti pengamanan demo, kayak tegang gitu. Tapi harus ramah. Ini acara olahraga dan happy-happy," kata Kapolda Riau saat menggelar rapat persiapan bersama anggota di Mapolda Riau, Jumat (12/7/2024).

Kapolri juga berpesan agar anggotanya tidak memakai pakaian dinas lengkap. Pihak Polda Riau juga akan mengirimkan personel Brimobda Polda Riau dalam pengamanan.

"Misal dari Brimob, pakaian bawah boleh pakaian dinas tapi atasnya cukup pakai kaus biasa. Pakai topi dinas boleh, tapi lebih baik tidak usah karena ini event olahraga untuk buat suasana ceria," tegas Irjen Iqbal didampingi Wakapolda Riau K Rahmadi.

Selain itu pihak penyelenggara juga menggatiskan parkir kendaraan. Ada 20 titik lokasi parkir yang digratiskan. Lokasi ini nantinya dijaga oleh petugas dari Polri, TNI dan Satpol PP dan Dishub Pekanbaru.

"Untuk parkir kita gratiskan. Jadi untuk anggota harus bersungguh-sungguh menjalankan amanah yang sudah diberikan. Jangan gara0gara nila setitik rusak susu sebelanga. Hanya ada satu yang bermasalah jadi kurang baik kesannya. Jadi mari kita berikan yang terbaik untuk peserta dan masyarakat," tegas Irjen M Iqbal.

(Qur'anul Hidayat)