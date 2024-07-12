Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Polisi Siagakan 216 Personel Amankan Bhayangkara Run, Parkir Liar Dilarang!

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Jum'at, 12 Juli 2024 |20:16 WIB
Polisi Siagakan 216 Personel Amankan Bhayangkara Run, Parkir Liar Dilarang!
Ilustrasi. (Foto: Dok Okezone.com)
A
A
A

PEKANBARU - Riau Bhayangkara Run 2024 dalam rangka HUT Bhayangkara akan dihadiri 10 ribu pelari. Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru Kompol Ery Juana Putra mengatakan, pihaknya menempatkan 216 personel gabungan untuk pengamanan pada pelaksanaan event tersebut. Termasuk juga menjaga kendaraan peserta maupun penonton yang datang ke lokasi kegiatan.

"Kita akan menempatkan personel di lokasi-lokasi yang sudah ditentukan untuk parkir kendaraan pihak penyelenggara. Di mana parkir kendaraan digratiskan," kata Bety Juana, Jumat (12/7/2024)

Berbagai persiapan dilakukan penyelenggara acara Riau Bhayangkara Run 2024. Salah satunya perihal pengamanan kendaraan peserta maupun masyarakat.

"Kami sudah berkoordinasi juga dengan pihak Dishub Kota Pekanbaru. Selama acara, tidak ada yang namanya pungutan parkir alias gratis. Kemudian untuk kendaraan peserta kami pastikan dijaga dengan baik dan maksimal oleh personel yang ada di area event," sebut Kompol Bery, Jumat (12/7/2024).

Meski begitu, dia turut mengajak para peserta untuk tetap hati-hati dan tidak meninggalkan barang berharga pada kendaraan yang dibawa. Baik di dalam jok sepeda motor maupun di dalam mobil.

"Karena bagaimanapun juga, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelaku, tapi karena ada kesempatan. Jadi kami mengimbau peserta dan masyarakat, jangan tinggalkan barang berharga. Pengguna sepeda motor, agar tidak was-was, pastikan juga kendaraan dikunci ganda," imbaunya.

Selain itu, pihak keamanan akan mengawasi tempat parkir dari jangkauan juru parkir (jukir) liar. Namun semua yang diawasi adalah tempat parkir yang ditunjuk panitia.

