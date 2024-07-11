Polda Riau Gelar Bhayangkara Run, Laporkan jika Ada Pungli Parkir

PEKANBARU – Gelaran Riau Bhayangkara Run 2024 segara diselengarakan. Untuk hal parkir ada kabar gembira bahwa pihak penyelanggara mengratiskannya.

Di mana event Riau Bhayangkara Run 2024 akan dihadiri 10.000 pelari dari berbagai daerah di Tanah Air. Tentunya ini akan memadati Kota Pekanbaru sebagai tempat penyelenggaraan.

Ketua Pelaksanaan Riau Bhayangkara Run 2024, Kombes Taufiq Lukman Nurhidayat mengatakan, ada 20 lokasi titik parkir yang tersebar di sekitaran tempat penyelenggaraan. Untuk warga diminta untuk mengetahui lokasinya.

"Silakan untuk memanfaatkan kantong parkir yang sudah kita sediakan. Kita pastikan gratis, dalam penyelengaraan Riau Bhayangkara Run 2024," ungkapnya, Kamis (11/7/2024).

Dia mengatakan, ada 20 lokasi tempat parkiran yang bisa dimanfaatkan warga antara lain, Jalan Gajah Mada, Jalan Mendut, GOR Tribuana, Kantor Lembaga Adat Melayu Riau, Kantor Samsat Kota Pekanbaru.Kemdian Jalan Tarempa, Kantor Kominfo, Pustaka Wilayah, Kantor BWSS III/PUPR, Jalan Cut Meutia.