Bhayangkara Run Disambut Antusias, Polda Riau Siapkan Hiburan untuk Masyarakat

PEKANBARU - Ribuan peserta bakal merayakan event Riau Bhayangkara Run (RBR) 2024. Selain para pelari, pihak Polda Riau juga menyediakan hiburan dengan menghadirkan grup band papan atas.

Pendaftaran event olahraga lari Riau Bhayangkara Run 2024 resmi ditutup pada Kamis (27/6/2024) lalu. Adapun jumlah peserta yang mendaftar mencapai 10 ribu orang.

Sesuai jadwal, event olahraga lari terbesar di luar Jawa-Bali ini bakal digelar pada 14 Juli 2024. Ada tiga kategori yang dibuka, pertama lari dengan jarak 5 K. Kemudian ada jarak 10 K dan terakhir half marathon dengan jarak 21 K.

Grup band yang akan menghibur adalah Armada Band. Grup musik asal Palembang ini bakal menghibur di puncak event yang digelar untuk kedua kalinya ini.

Kabid Humas Polda Riau Kombes Pol Hery Murwono mengatakan, bintang tamu yang turut dihadirkan saat event adalah Armada Band.

"Kita sudah kordinasi dengan pihak EO, sudah konfirmasi bahwa Band Armada akan haaaadir untuk tampil dalam rangkaian acara Riau Bhayangkara Run tahun ini ," ujar Kabid Humas Polda Riau Kombes Hery, Selasa (2/7/2024).