Ramalan Baba Vanga untuk Tahun 2026, Sebagian Hampir Jadi Kenyataan

JAKARTA – Peramal buta asal Bulgaria, Vangelia Pandeva Gushterova, atau yang lebih dikenal sebagai Baba Vanga, telah membuat beberapa ramalan untuk tahun 2026. Beberapa ramalan dari mistikus berjuluk “Nostradamus dari Balkan” itu bahkan sudah sangat dekat dengan kenyataan dan bisa jadi terwujud pada tahun depan.

Baba Vanga, yang mengklaim kehilangan penglihatannya di usia 12 tahun dan mendapatkan kemampuan meramal, memprediksi bahwa pada 2026 akan terjadi kerusuhan global yang memengaruhi seluruh planet Bumi. Ia juga meramalkan gempa bumi, letusan gunung berapi, dan peristiwa iklim ekstrem yang akan memengaruhi sebagian wilayah dunia.

Berikut ramalan Baba Vanga untuk tahun 2026, sebagaimana dilansir dari LadBible.

Perang Dunia III

Salah satu prediksi Vanga yang paling dramatis berkaitan dengan Perang Dunia III, yang menurutnya dapat dimulai pada tahun 2026. Ia diyakini telah memperingatkan tentang meningkatnya ketegangan global, termasuk potensi pengambilalihan Taiwan oleh China, meningkatnya permusuhan, dan kemungkinan konfrontasi langsung antara Rusia dan Amerika Serikat.