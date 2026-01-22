Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Daftar 10 Negara yang Diramal Paling Aman Jika Perang Dunia 3 Pecah, Indonesia Termasuk!

Dian AF , Jurnalis-Kamis, 22 Januari 2026 |19:34 WIB
JAKARTA - Isu Perang Dunia 3 semakin mencuat seiring dengan meningkatnya ketegangan internasional. Banyak orang bertanya-tanya negara mana yang akan menjadi tempat perlindungan yang aman jika konfrontasi besar ini benar-benar terjadi.

Beberapa negara diperkirakan akan menjadi pilihan yang aman berkat faktor-faktor seperti posisi geografis, kebijakan luar negeri, serta kesiapan sistem pertahanannya. Okezone akan membahas daftar 10 negara yang diramal paling aman jika Perang Dunia 3 pecah, sebagaimana dihimpun pada Kamis (22/1/2026):

1. Islandia

Islandia menempati posisi pertama dalam daftar ini karena keterisolasiannya yang ekstrem. Negara ini terletak jauh dari pusat-pusat konflik utama dunia, dengan populasi kecil dan tanpa keterlibatan dalam aliansi militer besar. Meski memiliki pertahanan terbatas, Islandia diprediksi aman selama Perang Dunia 3, berkat jaraknya yang jauh dari titik-titik panas global.

2. Swiss

Swiss terkenal dengan kebijakan netralitasnya yang telah bertahan selama lebih dari dua abad. Negara ini tidak terlibat dalam konflik internasional dan memiliki sistem pertahanan yang tangguh. Posisi geografisnya yang terlindung dan kebijakan luar negeri yang berhati-hati menjadikannya salah satu tempat paling aman dalam skenario Perang Dunia 3.

3. Selandia Baru

Terletak di selatan dunia, Selandia Baru adalah salah satu negara yang diperkirakan akan aman dalam jika perang dunia terjadi. Dengan kebijakan luar negeri yang tidak terlibat dalam konflik besar dan posisi geografis yang terpisah dari wilayah ketegangan, New Zealand memiliki peluang besar untuk terhindar dari dampak langsung perang global.

4. Norwegia

Norwegia, yang terletak di utara Eropa, memiliki sistem pertahanan yang sangat kuat dan memiliki kedekatan dengan negara-negara NATO, namun tetap menjaga kebijakan luar negeri yang netral. Negara ini juga mandiri secara energi melalui tenaga air serta memiliki cadangan minyak dan gas yang signifikan.

5. Kanada

Mempunyai luas wilayah yang sangat besar dan sistem pertahanan yang solid, Kanada menjadi pilihan aman dalam potensi konflik global. Negara ini memiliki hubungan erat dengan Amerika Serikat, namun memiliki kebijakan luar negeri yang tidak terlibat dalam perang besar. Keamanan alam dan sumber daya yang melimpah juga menjadi alasan mengapa Kanada termasuk dalam daftar ini.

 

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
