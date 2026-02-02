Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Ungkap Alarm Dunia: Hampir Semua Kepala Negara Takut Perang Dunia Ketiga

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 02 Februari 2026 |14:11 WIB
Prabowo Ungkap Alarm Dunia: Hampir Semua Kepala Negara Takut Perang Dunia Ketiga
Presiden Prabowo (foto: Okezone)
A
A
A

BOGOR - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan kegelisahan serius para pemimpin dunia terhadap ancaman pecahnya Perang Dunia Ketiga. Kekhawatiran itu, menurut Prabowo, ia rasakan langsung saat bertemu dengan puluhan kepala negara dalam forum World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss, Januari 2026 lalu.

"Saya baru pulang dari Eropa, saya hadir di Davos, ketemu tokoh-tokoh dunia. Puluhan kepala negara hadir. Hampir semua, hampir semua merisaukan pecahnya Perang Dunia Ketiga," kata Prabowo saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).

Di tengah situasi global yang kian memanas, Prabowo menegaskan, bahwa Indonesia telah mengambil sikap tegas melalui politik luar negeri bebas dan aktif, serta tidak berpihak pada blok manapun.

"Kalau kita diancam, kalau kita diserang, tidak akan ada yang bantu kita. Percaya sama saya, nobody is going to help us," ujar Prabowo.

Ia kemudian mengutip pesan Presiden pertama RI Soekarno tentang pentingnya bangsa Indonesia berdiri di atas kaki sendiri atau Berdikari, tanpa menggantungkan nasib pada negara lain.

“Karena itu dari awal Bung Karno mengatakan, kita harus berdiri di atas kaki kita sendiri,” tegasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/337/3199075//presiden_prabowo-Y039_large.jpg
Prabowo Tantang Kritikus: Tak Suka Saya? Silakan 2029 Bertarung!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/320/3199066//prabowo-7kI0_large.jpg
Prabowo Pamer Ciptakan 1 Juta Lapangan Kerja dari MBG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/320/3199064//prabowo_subianto-Ntsj_large.jpg
Prabowo: Pimpinan BUMN yang Dulu Jangan Enak-Enak Kau, Siap-Siap Dipanggil Kejaksaan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/337/3199055//prabowo-Ohio_large.jpg
Prabowo Bicara Ancaman Perang Dunia Ketiga: Kita Tidak Akan Ikut Pakta Militer Manapun!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/337/3199048//presiden_prabowo-ilnh_large.jpg
Serukan Berdikari, Prabowo: Kalau Indonesia Diserang, Nobody Is Going to Help Us
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/337/3199037//presiden_prabowo-R0W5_large.jpg
Prabowo di Rakornas 2026: Hati Saya Bergetar Melihat Semangat Persatuan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement