Polisi 3 Kali Periksa Pelaku Bom SMAN 72, Selidiki Cara Merakit Bahan Peledak

Polisi 3 Kali Periksa Pelaku Bom SMAN 72, Selidiki Cara Merakit Bahan Peledak

JAKARTA - Polisi mengungkapkan perkembangan terkini terkait anak berkonflik dengan hukum (ABH), pelaku ledakan SMAN 72, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Penyidik telah melakukan pemeriksaan sebanyak 3 kali terhadap ABH di rumah aman.

“Sudah dari tanggal 3 Desember, sudah diperiksa di rumah aman. 2 sampai 3 kali pemeriksaan,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto, Selasa (9/12/2025).

Budi melanjutkan, pemeriksaan terhadap ABH itu turut didampingi oleh sejumlah pihak. Mulai dari ayah, Balai Pemasyarakatan, tim kuasa hukum hingga KPAI.

Dalam pemeriksaan itu, penyidik mendalami mengenai motif, bagaimana belajar merakit bom, hingga lokasi pembelian bahan baku untuk perakitan bom.

“Ini juga didalami tentang motif ABH melakukan ledakan di SMAN 72, termasuk bagaimana ABH belajar dari mana untuk merakit bahan peledak tersebut, di mana ABH membeli beberapa bahan baku tersebut,” ujar dia.

Budi juga mengungkapkan kondisi pelaku peledakan bom di SMAN 72 saat ini sudah sehat secara jasmani maupun rohani.

"Sejauh ini (kondisi ABH) sudah sehat, makanya bisa dilakukan permintaan keterangan. Artinya dalam pertanyaan di BAP itu sehat jasmani rohani itu juga dinyatakan dari dokter yang menangani medis ataupun dokter yang menangani secara psikis," pungkasnya.