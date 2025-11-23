Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Pakistan Sahkan Amandemen Konstitusi, Beri Pimpinan Militer Kekebalan Hukum Seumur Hidup

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 23 November 2025 |16:45 WIB
Pakistan Sahkan Amandemen Konstitusi, Beri Pimpinan Militer Kekebalan Hukum Seumur Hidup
Panglima Tertinggi Militer Pakistan, Syed Asim Munir.
A
A
A

JAKARTA – Parlemen Pakistan baru saja menyetujui Amandemen Konstitusi ke-27, yang memberikan kewenangan bagi Kepala Staf Angkatan Darat sekaligus mengurangi peran sistem peradilan. Amandemen ini dinilai banyak pihak mempersempit pengawasan sipil dan kebebasan individu, membawa Pakistan menuju sistem otoritarian hibrida dengan dominasi militer.

Perubahan tersebut juga menempatkan lembaga peradilan di bawah eksekutif. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah konsentrasi kekuasaan militer di tangan Jenderal Asim Munir, yang memperoleh kewenangan luas serta kekebalan hukum seumur hidup.

Saat Amandemen ke-27 dibahas di Senat Pakistan, sejumlah legislator menyuarakan penolakan dengan menyebutnya sebagai “penghancuran konstitusi.”

Senator Ali Zafar dari Partai Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) menyatakan bahwa pemerintah ingin segera membentuk pengadilan konstitusi agar dapat mengendalikannya. Sementara itu, aliansi oposisi Tehreek-i-Tahafuz Ayeen-i-Pakistan (TTAP) berkomitmen melakukan aksi protes terhadap perubahan yang mereka anggap berbahaya. TTAP menegaskan bahwa tidak ada individu atau pejabat yang berada di atas konstitusi dan hukum.

Amandemen terbaru ini dinilai melemahkan sistem checks and balances dalam demokrasi Pakistan yang selama ini rapuh dan kerap berada di bawah pemerintahan militer. Sejumlah pakar menilai posisi Munir semakin kuat melalui peran konstitusional baru yang memberinya kedudukan sebagai pimpinan seluruh cabang angkatan bersenjata sekaligus kekebalan hukum, demikian dilansir Al Arabiya Post, Minggu (23/11/2025).

Sejak jatuhnya Jenderal Pervez Musharraf, pemerintahan sipil di Pakistan disebut masih berada dalam pengaruh militer.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/18/3185023//ilustrasi-SzGq_large.jpg
Ledakan Boiler Pabrik Lem Pakistan Tewaskan Setidaknya 15 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/18/3184712//paspor_pakistan-7mi3_large.jpg
Peringkat Rendah, Paspor Pakistan Jadi Beban Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/18/3183549//vaksin_polio-tV4p_large.jpg
Pakistan Selangkah Lagi Sukses Akhiri Endemi Polio, Narasi Konspirasi dan Misinformasi Jadi Tantangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/18/3183156//ledakan_bom_bunuh_diri_islamabad-wGyi_large.jpg
Kelompok Taliban Klaim Serangan Bom Islamabad, Pakistan Umumkan Keadaan Perang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/18/3183026//serangan_bom_bunuh_diri_di_pakistan-Eoqw_large.jpg
Serangan Bom Bunuh Diri Dekat Mobil Polisi, Pakistan  Tuduh India
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/18/3182925//ilustrasi-LxfU_large.jpg
Ledakan Bom Bunuh Diri di Ibu Kota Pakistan Tewaskan Setidaknya 12 Orang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement