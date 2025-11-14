Pakistan Selangkah Lagi Sukses Akhiri Endemi Polio, Narasi Konspirasi dan Misinformasi Jadi Tantangan

JAKARTA – Endemi polio di Pakistan selangkah lagi berakhir. Jumlah kasus polio di negara tersebut terus menurun.

1. Polio di Pakistan

Meski Pakistan sangat dekat dengan pencapaian penting dalam sejarah kesehatan global, tapi masih menghadapi risiko kemunduran.

Lebih dari 200 negara dan wilayah telah berhasil menanggulangi polio. Bagi banyak orang, penyakit yang dahulu menimbulkan kepanikan karena menyebabkan kelumpuhan kini hanya menjadi kenangan. Namun, Pakistan tetap menjadi salah satu dari dua negara terakhir di dunia di mana virus ini masih ditemukan di saluran pembuangan dan masih dapat menyerang anak-anak. Kondisi ini bukanlah alasan untuk berbangga maupun berpuas diri.

Dilansir Islam Khabar, Jumat (14/11/2025), data terbaru menunjukkan secercah harapan. Hingga akhir Oktober 2025, Pakistan melaporkan 30 kasus polio, menurun dari 74 kasus tahun sebelumnya. Sekilas, tren ini menggambarkan kemajuan menuju eliminasi, namun upaya pemberantasan polio tidak pernah sepenuhnya stabil. Virus tersebut kerap muncul kembali setelah kemajuan dicapai.

Virus yang mudah menyebar ini memanfaatkan setiap celah dalam sistem kesehatan, terutama di wilayah dengan tingkat kepercayaan masyarakat rendah atau situasi keamanan yang tidak stabil. Kerentanan semacam ini tetap menjadi tantangan besar di Pakistan.

Kasus terbaru terdeteksi di Torghar, Khyber Pakhtunkhwa—provinsi yang mencatat 19 dari total kasus tahun ini. Sindh melaporkan sembilan kasus, sementara Punjab dan Gilgit-Baltistan masing-masing satu. Data ini menunjukkan bahwa tidak ada wilayah yang benar-benar bebas dari risiko. Selain kasus yang terkonfirmasi, temuan virus pada 44 dari 127 sampel limbah pada September lalu menunjukkan adanya sirkulasi diam-diam di masyarakat dengan tingkat kekebalan rendah.

Pemerintah Pakistan telah melancarkan kampanye vaksinasi berskala besar. Dalam satu pekan, lebih dari 45 juta anak menjadi sasaran imunisasi, mencerminkan keseriusan dan urgensi upaya yang dilakukan. Namun, cakupan vaksinasi yang tidak merata masih menjadi hambatan utama.

Bencana banjir dalam beberapa tahun terakhir mengakibatkan jutaan warga mengungsi dan merusak infrastruktur di pedesaan Punjab dan Sindh. Daerah-daerah yang masih berjuang pulih dari dampak bencana kini berada dalam posisi lebih rentan terhadap penyakit. Polio membutuhkan cakupan imunisasi hampir sempurna; sedikit saja celah dapat membuat virus kembali bertahan.

Keraguan terhadap vaksin juga menjadi tantangan lain. Misinformasi, ketidakpercayaan pada lembaga pemerintah, serta narasi konspirasi terus berkembang dan mempengaruhi sebagian masyarakat. Akibatnya, beberapa orang tua masih menolak vaksinasi bagi anak-anak mereka, meskipun vaksin tersebut terbukti aman dan menyelamatkan nyawa.