Ledakan Bom Bunuh Diri di Markas Pasukan Paramiliter Pakistan Tewaskan 5 Orang

Para penyerang bersenjata saat mereka menyerang markas besar polisi paramiliter. (Foto: BBC)

JAKARTA – Dua pelaku bom bunuh diri menyerang markas pasukan paramiliter Pakistan pada Senin (24/11/2025), menewaskan tiga petugas keamanan dan melukai setidaknya 12 orang. Polisi mengatakan bahwa para pelaku bersenjata menyerang markas Kepolisian Federal di Peshawar, Pakistan barat laut.

Belum ada kelompok yang mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut.

Kompleks kepolisian itu terletak di area dengan keamanan ketat di Peshawar, dan para penyerang harus melewati beberapa tingkat pengamanan untuk bisa masuk.

Para saksi mata mengatakan kepada media lokal bahwa mereka mendengar dua ledakan keras sekitar pukul 08.10 waktu setempat pada Senin.

Area tersebut telah ditutup dan tim penyelamat saat ini berada di lokasi. Seorang pejabat mengatakan lima petugas keamanan dan tujuh warga sipil terluka.

Pihak berwenang Pakistan menggambarkan serangan itu sebagai “rencana teroris yang digagalkan”, dengan mencatat bahwa para penyerang ditembak mati di gerbang sebelum mereka berhasil memasuki gedung.