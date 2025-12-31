Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Laporan Internasional Soroti Situasi HAM di Pakistan

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 31 Desember 2025 |13:40 WIB
Laporan Internasional Soroti Situasi HAM di Pakistan
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA - Pakistan, negara dengan populasi besar dan sejarah politik yang kompleks, terus menjadi sorotan internasional terkait isu hak asasi manusia (HAM). Laporan komprehensif dari Middle East Media Research Institute (MEMRI) mengungkapkan berbagai bentuk pelanggaran HAM yang dialami oleh kelompok etnis dan agama di negara tersebut.

Isu ini bukanlah fenomena baru, sejak berdirinya pada 1947, Pakistan menghadapi tantangan besar dalam menjaga stabilitas politik dan sosial. Konflik internal, perbedaan etnis, dan keragaman agama telah menciptakan gesekan berkepanjangan yang kerap berujung pada tindakan represif. Laporan MEMRI menekankan bahwa pelanggaran HAM di Pakistan terjadi secara sistematis dan mencerminkan pola penindasan yang berlangsung lama.

Penindasan terhadap Kelompok Etnis

Dinamika etnis di Pakistan menciptakan lanskap kompleks dari berbagai bentuk pelanggaran. Di Provinsi Balochistan yang kaya sumber daya alam, masyarakat Baloch sering melaporkan penghilangan paksa, eksekusi di luar hukum, dan operasi militer yang menargetkan warga sipil. Aktivis Baloch kerap ditangkap tanpa proses hukum yang jelas, sementara ketidakpuasan terhadap distribusi hasil kekayaan alam memperkuat gerakan separatis yang kemudian dijawab dengan pendekatan keamanan yang keras.

Masyarakat Pashtun, melalui gerakan Pashtun Tahafuz Movement (PTM), menuntut perlindungan dan keadilan atas berbagai pelanggaran, namun gerakan ini menghadapi represi termasuk penangkapan pemimpin dan penggunaan kekerasan oleh aparat. Dikaitkan dengan kelompok militan, warga sipil Pashtun kerap menjadi korban operasi militer yang tidak tersaring.

 

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/18/3191427//militer_pakistan-q0Rj_large.jpg
Pakistan Tangguhkan Komitmen Konkret terhadap Pasukan Stabilisasi Gaza Trump
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/18/3190679//ilustrasi-T0fq_large.jpg
Laporan IMF Ingatkan Pakistan: Akuntabilitas Ancam Pertumbuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/18/3189629//taliban-wD2z_large.jpg
Taliban Beri Jaminan kepada Pakistan Lewat Fatwa Pascabentrok Perbatasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3188902//presiden_prabowo_subianto-r5gS_large.jpg
Prabowo: Indonesia dan Pakistan Negara Muslim Terbesar yang Menjunjung Islam Moderat dan Inklusif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188711//prabowo-10EX_large.jpg
Mahasiswa RI di Islamabad Dukung Diplomasi Prabowo: Perkuat Hubungan Indonesia-Pakistan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188710//prabowo-4IEG_large.jpg
Momen Hangat dan Antusias WNI Sambut Prabowo di Pakistan: Happy, Semuanya Semangat!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement